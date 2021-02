Oroscopo 13 febbraio 2021: nuovi progetti per Ariete, Capricorno in cerca di conferme

L’Oroscopo del 13 febbraio 2021 esorta gli Ariete ad allargare i propri orizzonti e a concentrarsi di più sull’amore. I Capricorno, invece, sono alla ricerca di una realizzazione personale, ma è necessario avere pazienza.

Previsioni astrologiche 13 febbraio da Ariete a Vergine

Ariete. Momento pieno di nuovi progetti per voi. In campo professionale si stanno delineando nuove collaborazioni, non sottovalutate nulla. In amore, invece, è giunta l’ora di concentrarvi un po’ in più sui rapporti di coppia. Dedicate tempo al partner e concedetevi qualche momento di relax.

Toro. Oggi farete una certa fatica a sottostare alle abitudini e alle imposizioni esterne. Per tale ragione, potrebbe essere molto facile perdere la calma e la concentrazione. Nei rapporti di coppia cercate qualcosa che vi stimoli e che renda maggiormente interessante la vostra relazione. Anche nel lavoro vi annoiate a svolgere sempre gli stessi compiti.

Gemelli. I nati sotto questo segno dovranno affrontare qualche piccolo inconveniente in campo professionale. Se le cose non stanno andando come speravate, forse non vi siete impegnati abbastanza. Fermatevi a riflettere su cosa possa essere andato storto. In campo sentimentale, invece, siete alla ricerca di emozioni forti.

Cancro. Periodo di novità per voi. L’Oroscopo del 13 febbraio 2021 vi esorta a tenere ben drizzate le orecchie, in quanto potrebbero arrivare delle nuove proposte in campo professionale. In amore, invece, è giunta l’ora di guardarsi attorno. Se siete single, approfittate di questo momento positivo.

Leone. Evitate di tenervi tutto dentro. Se ci sono delle cose che non digerite, non trinceratevi dietro il silenzio, perché questo non farà altro che ingigantire ulteriormente i problemi. Cercate di affrontare le situazioni con calma e con diplomazia, specie se riguardano la vita professionale.

Vergine. Questo è il momento di prendere in mano la vostra vita e di capire dove volete andare e chi volete diventare. Contate solamente su voi stessi, fidatevi del vostro istinto e delle vostre sensazioni. La testa sicuramente vi aiuterà a fare le scelte più giuste, ma solo il cuore vi condurrà verso la felicità.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se siete single da diverso tempo, questo è il momento giusto per rimettersi in carreggiata. Le cose belle arrivano quando meno le si aspettano, tuttavia, in certi casi è anche opportuno crearsi delle occasioni. In campo professionale, invece, siete in attesa di risposte.

Scorpione. Momento di ripresa per i nati sotto questo segno. Le ultime settimane sono state un po’ turbolente per voi. A partire da oggi, però, le cose miglioreranno. Dal punto di vista emotivo riuscirete ad avere maggiore controllo sul vostro umore, evitando di generare degli sbalzi poco produttivi.

Sagittario. Dal punto di vista sentimentale non ci sono grossi problemi all’orizzonte. Per quanto riguarda il lavoro, invece, potrebbero sorgere delle incomprensioni. L’Oroscopo del 13 febbraio 2021 vi esorta a mantenere la calma e a evitare di cimentarvi in discussioni. A volte è necessario fare un passo indietro, ma solo per prendere la rincorsa.

Capricorno. I nati sotto questo segno sono alla ricerca di una realizzazione personale. Specie dal punto di vista lavorativo l’impresa potrebbe rivelarsi un po’ più lunga ed ardua del previsto. Ad ogni modo, non dovete darvi per vinti e continuate a lottare fino al raggiungimento dei vostri obiettivi.

Acquario. Oggi siete propensi al dialogo e ad ascoltare gli altri, ma potreste fare un bel po’ di fatica ad aprirvi. Siete molto concentrati sui vostri progetti e questo vi spinge a pensare molto in grande. Per tale ragione, potrebbero sfuggirvi i piccoli dettagli. Se state per concludere un accordo, non tralasciate nulla.

Pesci. La giornata odierna è da prendere con le pinze. Luna e Nettuno sono nel vostro segno e questo indica una sola cosa: tempesta emozionale. Siete particolarmente suscettibili ed inclini a reagire in modo troppo emotivo ad ogni cosa. Pertanto, a meno che non sia strettamente necessario, rimandate le decisioni a tempi migliori.