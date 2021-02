Uomini e Donne, Davide non aveva la scelta: “Avevo preparato la canzone per Beatrice, poi…”

Come ogni venerdì, anche oggi è uscito il nuovo numero di Uomini e Donne Magazine e tra i protagonisti intervistati c’è stato Davide, che ha parlato della scelta. Donadei ha svelato un retroscena inedito di cui nessuno era a conoscenza.

A quanto pare, fino al giorno stesso della scelta, lui era pervaso da moltissimi dubbi. Il giovane, infatti, ha confessato di essersi preparato per entrambe le opzioni, scegliendo anche la canzone che avrebbe ballato se avesse fatto il nome di Beatrice.

Il retroscena sulla scelta di Davide

Davide Donadei ha compiuto la sua scelta a Uomini e Donne, la quale è ricaduta su Chiara. Il suo, però, è stato tra i troni più indecisi della storia del programma. Fino all’ultimo momento, infatti, il ragazzo non sapeva per chi orientarsi. Durante la puntata precedente la scelta, il giovane ammise di aver capito chi volesse al suo fianco, ma la realtà non sembra questa. Durante un’intervista con il settimanale del programma, infatti, Donadei ha rivelato di essere arrivato in studio estremamente confuso.

Il ragazzo, infatti, ha confessato che poche ore prima aveva chiesto alla redazione di preparare due canzoni, una se avesse scelto Chiara e un’altra se avesse optato per Beatrice. Davide, dunque, è entrato in studio completamente confuso e sperava che il contesto gli infondesse l’ispirazione per arrivare a prendere una decisione definitiva. Ebbene, così pare sia stato.

Come procede la vita fuori da Uomini e Donne

Nel corso dell’intervista, infatti, Davide ha ammesso che ha capito che Chiara sarebbe stata la sua scelta nel momento in cui lei è scesa dalle scale di Uomini e Donne. Quello è stato il momento esatto in cui ha capito per chi avrebbe optato. Insomma, una confessione che, sicuramente, farà piacere a Beatrice, ma che potrebbe non essere molto apprezzata dalla Rabbi. Se il giovane era così indeciso, evidentemente, non nutre un sentimento così forte per ragazza per cui ha optato.

Ad ogni modo, al momento Chiara e Davide sembrano estremamente felici. I due sono tornati sui loro social e stanno deliziando i fan con i primi momenti di vita insieme. La coppia non si è più separata dal giorno della scelta. Dalle clip pubblicate ci sono scene in cui i due si divertono ai fornelli e a prendersi amabilmente in giro. Beatrice, invece, sembra sia riuscita a trovare il sorriso grazie all’appoggio di famiglia e fan.