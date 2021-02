Alfonso Signorini svela cosa pensa di Barbara D’Urso: “Lavora come una pazza, fa gossip e pettegolezzo, ma…”

Alfonso Signorini intervistato da La Repubblica

In un recente numero del noto quotidiano La Repubblica è contenuta una lunga intervista ad Alfonso Signorini, in onda da oltre quattro mesi e mezzo col Grande Fratello Vip 5. Oltre ad aver parlato di Antonella Elia, dicendo di essersi vergognato per le cose che ha detto alla De Grenet, ma anche di Pupo e Alda D’Eusanio. il giornalista ha detto la sua su Barbara D’Urso.

Sulla conduttrice di Cologno Monzese, il direttore del magazine Chi si è rivolto con parole di garbo e stima, affermando come la professionista napoletana sia una vera e propria stacanovista. Inoltre, il padrone di casa del reality show che si svolge a Cinecittà ha fatto notare poi come in passato siano state scritte alcune brutte pagine della televisione italiana, di cui anche lui stesso è stato autore.

Ecco cosa pensa il giornalista della D’Urso

Intervistato da La Repubblica, Alfonso Signorini chiamato in causa su Barbara D’Urso ha detto: “Lavora come una pazza, ha una resistenza. Quando lavi i piatti, uno lo spacchi. È capitato anche a me, a chiunque, di fare brutte pagine. Fa gossip, a volte pettegolezzo”. Tuttavia, prima che iniziasse la quinta edizione del Grande Fratello Vip sono volati alcuni stracci tra il direttore del settimanale Chi e Carmelita.

Infatti, un’intervista rilasciato a Libero, era stato chiesto al giornalista se avesse intenzione di far partecipare al reality show anche la signora Angela Chianiello, conosciuta come ‘da Mondello’. La risposta di Signorini era stata questa: “Angela da Mondello nella casa? No! Sono lontano da quelle realtà che, intendiamoci, esistono e rispetto. La tv di Barbara D’Urso ha una sensibilità diversa, io tra Abbate e la signora coviddi preferisco Abbate”.

La replica di Barbara D’Urso alla provocazione di Signorini

Dopo le dichiarazioni sarcastiche di Alfonso Signorini era arrivata la replica da parte di Barbara D’Urso. Quest’ultima, infatti, nel suo programma pomeridiano aveva detto: “Devo fare un in bocca al lupo a tutti i miei opinionisti che sono stati reclutati nella casa del Grande Fratello, a partire da Denis Dosio che è una creaturella nata proprio qui a Pomeriggio Cinque. E poi Patrizia De Blanck, Paolo Brosio, Flavia Vento, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Petrelli, e poi il mio amato Fulvio Abbate che più volte è stato nelle sfere di Live – Non è la D’Urso”. Dopo quel botta e risposta i due hanno avuto un nuovo confronto e pare che tra loro sia tornato il sereno.