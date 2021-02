GF Vip, il racconto piccante di Andrea Zenga: “Ho preso parte ad un’ammucchiata di 13 persone” (FOTO)

Confessioni intime al GF Vip 5

In questi giorni è andato in onda il secondo appuntamento di GF Late Show guidato da Tommaso Zorzi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. In quell’occasione tutti gli inquilini del loft più spiato d’Italia hanno fatto anche delle confessioni piccanti.

E se Maria Teresa Ruta al gioco ‘Gira la Ruta’ ha ammesso di non sopportare Lorella Cuccarini, il rampollo meneghino ha confessato di avere avuto un ménage a trois. Ma quello che ha spiazzato tutti i concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ma anche i telespettatori è la rivelazione inattesa di Andrea Zenga.

Le confessioni di Zelletta e Zenga

Dopo la divertente uscita di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 con la signora Armanda, anche un altro inquilino del loft di Cinecittà ha fatto una confessione bollente. Nello specifico, l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta ha riferito agli altri di aver preso parte a ben due ammucchiata. La prima lo ha visto protagonista con un ragazzo e una ragazza, mentre un’altra con due donne.

Ma a lasciare esterrefatti il pubblico da casa è stato il dolcissimo Andrea Zenga, protagonista di una querelle insieme al fratello Nicolò col padre Walter. Il modello ha riferito che anche lui ha preso parte a un’orgia in compagnia addirittura di tredici persone. Ovvero nove maschi e solo quattro donne. (Continua dopo il post)

Andrea Zenga parla della sua ex e della possibilità di innamorarsi di nuovo

Recentemente Andrea Zenga è tornato a parlare della sua ex fidanzata Alessandra Sgolastra. Il gieffino ha raccontato di non aver ancora riaperto il cuore a nessuna altra ragazza: “Dopo di lei non ho trovato nessuna che mi prendesse allo stesso modo”. In tutto questo Stefania Orlando ha ascoltato con grande attenzione le confidenze del modello e incuriosita gli ha chiesto: “Ma tu ci torneresti?”. Ma il diretto interessato si è mostrato sin da subito certo delle sue decisioni: “Ormai è finita, mi ha lasciato lei…”.

Invece Samantha De Grenet rassicurandolo gli ha detto: “Sai ci vuole del tempo non è facile trovare la persona giusta”. Tuttavia, Zenga ha ammesso di sentirsi ormai pronto a vivere una nuova relazione sentimentale purché si dimostri all’altezza delle sue aspettative: “Ci vuole una persona interessante, che mi prenda di testa”.