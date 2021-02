Uomini e Donne puntata di lunedì: il quadro della discordia, Maria De Filippi perde le staffe

Lunedì 15 febbraio 2021 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione vedremo nuovamente Gemma sedersi al centro dello studio per raccontare le sue vicende amorose. Prima che la donna cominci a parlare, però, la conduttrice manderà in onda un filmato inerente una discussione avvenuta dopo la precedente puntata.

I protagonisti di questo screzio sono stati Gemma e il nuovo spasimante, Maurizio. La discussione, però, non convincerà affatto la padrona di casa che, infatti, si mostrerà alquanto irritata dal comportamento del corteggiatore.

Quadro della discordia a Uomini e Donne

Nella puntata di lunedì di Uomini e Donne vedremo che Maria comincerà da Gemma e Maurizio. I due si stanno frequentando, al punto che lui è andato a casa di lei per trascorrere dei momenti insieme. Le cose sembrerebbero andare per il verso giusto, se non fosse per un qualcosa che ha irritato il cavaliere. Subito dopo la precedente registrazione, infatti, l’uomo si è avvicinato alla dama torinese per redarguirla per un comportamento assunto.

Il cavaliere ha regalato una quadro alla dama contenente i momenti più salienti dei loro incontri. Tale rappresentazione è stata realizzata da un amico di lui che opera in questo settore. Ebbene, Maurizio le ha detto di essere rimasto molto male perché si aspettava che la Galgani ne parlasse nella precedente puntata. In studio, però, molti cominceranno a credere che Maurizio avrebbe tanto voluto parlare del quadro non per l’interesse nutrito per la dama, quanto per fare pubblicità al suo amico.

Nella puntata di lunedì, Maria perde le staffe

A peggiorare ulteriormente la situazione, poi, ci penserà Maria. Maurizio, infatti, sta frequentando anche lei e tra i due pare ci sia stato anche uno scambio di foto un po’ succinte. La dama prenderà molto ironicamente la vicenda, al punto da esortare anche l’altro suo frequentante, Alessandro, a deliziarla con qualche scatto particolare. La conduttrice, però, non apprezzerà affatto questo teatrino e lascerà intendere un certo risentimento sia per Maria sia per Maurizio.

A quel punto, interverrà Tina, che nella puntata di lunedì di Uomini e Donne, dirà di essere disposta a cacciare via i due protagonisti in quanto sembrano voler creare dinamiche solo per stare seduti al centro dello studio. La De Filippi, però, proverà a comportarsi in modo diplomatico ed esorterà il cavaliere ad andare fuori lo studio a “chiarire” prima con Gemma e poi con Maria.