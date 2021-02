GF Vip, Andrea Zelletta sbotta con Zenga: “Devi stare muto, hai avuto sette sorprese in un mese”

Andrea Zelletta sbotta contro Andrea Zenga

Da un paio di mesi Andrea Zenga è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Il ragazzo ultimamente è al centro dell’attenzione mediatica per le sue dispute, insieme al fratello maggiore Nicolò, col padre Walter. In queste settimane la produzione del reality show di Canale 5 ha riservato tantissime sorprese al figlio dell’ex portiere dell’Inter scatenando la rabbia di un altro inquilino della casa più spiata d’Italia: Andrea Zelletta.

L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha detto al compagno d’avventura di stare muto visto che a differenza dei veterani lui ha ottenuto più vantaggi rispetto a lui che è lì dentro dallo scorso settembre.

Scontro al Grande Fratello Vip 5

Nello specifico, Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 5 ha asserito che nel giro di quattro settimane gli autori del reality show ha organizzato ben sette le sorprese ad Andrea Zenga. Un numero ritenuto esagerato dall’ex tronista di Uomini e Donne, soprattutto se si considera che il figlio dell’allenatore è un inquilino del loft di Cinecittà da circa un paio di mesi. Di conseguenza, il ragazzo aveva da poco salutato la sua famiglia per intraprendere una nuova avventura sul piccolo schermo dopo quella fatta a Temptation Island Vip con l’ormai ex fidanzata.

“Andra hai avuto sette sorprese in un mese”, ha sbottato il compagno di Natalia Paragoni mentre contava quante sorprese che sono state fatte al suo omonimo. Subito dopo è sbottato così: “Ma veramente devi stare muto, ti devi mettere tutta la mano in bocca muto”. A dire il vero, il ragazzo in questo breve arco di tempo ha incontrato diverse persone come la madre, il padre Walter, il fratello Nicolò e addidirittura la sorella di Zelletta.

Tutte le sorprese a Zenga al GF Vip 5

Nell’appuntamento del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì scorso Andrea Zenga ha avuto modo di leggere anche alcuni stralci dell’intervista che sua madre Roberta Termali ha rilasciato ad un noto magazine. In quell’occasione l’ex conduttrice ammetteva di essere contenta del fatto che l’ex marito Walter Zenga avesse deciso di ricucire il rapporto con Nicolò e il gieffino.

In poche parole quest’ultimo ha ricevuto un bel po’ di sorprese che tra l’altro, sempre nella stessa puntata ha avuto un faccia a faccia con Alessia Zelletta. Infatti, la sorella di Andrea gli ha fatto una corte serrata. Quest’ultima, dopo aver scritto dei messaggi d’apprezzamento nei confronti di Zenga sul suo profilo Twitter, è entrata nel loft di Cinecittà per proporre al gieffino di vedersi fuori una volta uscito dal gioco.