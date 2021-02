Guenda Goria sbotta contro l’eliminazione della madre Maria Teresa Ruta: “Sono incavolata nera, non è giusto” (VIDEO)

Maria Teresa Ruta lascia la casa di Cinecittà: è polemica

Venerdì sera, in occasione del nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 Guenda Goria è rimasta stranita e scioccata. Il motivo? La ragazza non si è capacitata quando il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato il nome di Maria Teresa Ruta come eliminata dal reality show di Canale 5. E pensare che tutti i sondaggi la davano per favorita alla finalissima.

Ebbene sì, dopo aver brillantemente passato ben 21 nomination, la 22esima per la giornalista è stata fatale. Di conseguenza, ad un paio settimane dalla finalissima fissata per il primo di marzo la donna è stata costretta ad uscire dalla casa più spiata d’Italia. Nello specifico, l’ex conduttrice de La Domenica Sportiva ha perso il confronto con Samantha De Grenet ed Andrea Zenga. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto recentemente.

La rabbia di Guenda Goria

Dopo che Alfonso Signorini ha dato il verdetto, Guenda Goria, ospite in studio insieme agli e altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 è sbottata così: “Non ho parole, sono arrabbiata nera, perché mamma è stata presa di mira da tutti, sono incavolata nera, non è giusto! E’ stata presa di mira da tutti, dentro la casa e fuori dalla casa. Questa cosa non è giusta perché mia mamma meritava la finale, come la meritano tutti quelli che sono partiti a settembre. E mia mamma in particolare meritava la finale! E vi siete accaniti tutti contro mia mamma, perché era facile accanirsi su di lei perché sorride sempre. Non è giusto. Sono arrabbiata nera. Molto più arrabbiata rispetto alla mia eliminazione, non è giusto!”. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

Maria Teresa Ruta eliminata dal GF Vip 5

Resta il fatto che Maria Teresa Ruta è stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Di conseguenza, la sua clamorosa eliminazione dal gioco pubblico è stata ingiusta.

In particolare, perché la madre di Guenda Goria ha perso al televoto, ovvero solo il 28% delle preferenze, contro Samantha De Grenet e Andrea Zenga che decisamente hanno dato molto meno al programma Mediaset condotto da Alfonso Signorini.