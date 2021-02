Elisabetta Gregoraci non invita Oppini ed Enock al suo compleanno: la loro reazione (FOTO)

Il 41esimo compleanno di Elisabetta Gregoraci

Chi ha seguito la puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì scorso sa perfettamente che Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il suo 41esimo compleanno in diretta televisiva. In quell’occasione Alfonso Signorini ha mostrato su Canale 5 uno scatto in cui la soubrette calabrese posava accanto ad un enorme mazzo di rose rosse e le ha domandate chi le avesse fatto quel meraviglioso dono.

Ma la conduttrice di Battiti Live ha fatto la vaga, non rivelando il nome del mittente di quei meravigliosi fiori. A svelare l’arcano ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua trasmissione via web Casa Chi.

Il mazzo di fiori è un regalo del figlio Nathan Falco

In un nuovo appuntamento di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha detto che c’è un mistero intorno a chi ha mandato quel mazzo di rose gigante ad Elisabetta Gregoraci in occasione del suo 41esimo compleanno. Quest’ultima ha condiviso lo scatto sui social ma non ha detto chi le ha mandato i fiori.

“C’è chi ha ipotizzato fosse stato Flavio Briatore. Altri hanno supposto un ritorno di Francesco Bettuzzi, il suo ex, ma confermiamo che non è così. Quelle rose sono un bel regalo del figlio Nathan Falco Briatore. Indirettamente possiamo dire che papà e figlio hanno mandato ad Elisabetta Gregoraci un regalo gradito. Un gesto bellissimo perché loro si trovavano a Montecarlo. Il giorno prima hanno preso un volo privato per fare con lei lunghe passeggiate e passare del tempo insieme”, ha asserito l’autore televisivo e braccio destro di Alfonso Signorini. (Continua dopo la foto)

Enock e Francesco Oppini assenti al compleanno di EliGreg

In tutto questo, Elisabetta Gregoraci non ha invitato al compleanno i suoi amici Francesco Oppini ed Enock Barwuah. Per quale motivo? “C’è un compleanno gate. Perché al pranzo durante il quale è stata festeggiata la gieffina erano invitati solo Giacomo Urtis, Matilde Brandi e Sonia Lorenzini. Questo è il gruppo fidato che Elisabetta Gregoraci ha invitato a casa sua. Questa notizia non è stata presa bene da Enock e Oppini, che con lei hanno stretto un ottimo rapporto”, ha detto Gabriele Parpiglia sempre a Casa Chi.