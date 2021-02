GF Vip, lite violenta tra Malgioglio e Maria Teresa Ruta: “Fai sempre la vittima”. Signorini costretto a intervenire (VIDEO)

Cristiano Malgioglio contro Maria Teresa Ruta

Il 39esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 in onda venerdì sera ha riservato una serie di colpi di scena ai numerosi telespettatori di Canale 5. Infatti, ad un certo punto l’ex gieffino Cristiano Malgioglio ha attacca in diretta Maria Teresa Ruta che ha reagito urlando: “Sei tu che fai i siparietti”.

Addirittura è dovuto intervenire il padrone di casa Alfonso Signorini per placare gli animi. Una vera e propria discussione dai toni molto accesi che ha fatto storcere il naso agli utenti. Infatti, gran parte di loro si sono scagliati contro il paroliere siciliano dicendogli di essere una persona falsa.

Botta e risposta al Grande Fratello Vip 5

Nella scorso appuntamento del Grande Fratello Vip 5 Cristiano Malgioglio, rilasciando un’intervista ad un noto magazine, ha accusato Maria Teresa Ruta di essere una donna falsa e stratega. Durante la diretta del venerdì sera del reality show di Canale 5, la madre di Guenda Goria che è stata clamorosamente eliminata dal gioco, è stata invitata dal conduttore Alfonso Signorini ad avere un confronto diretto con il cantautore catanese.

“Caro Cristiano io sono rimasta scioccata quando sei andato via, nella casa mi hai detto che sei trasparente e poi perché hai cambiato idea”. Malgioglio le rinfaccia: “Sono 40 anni che mi faccio notare e non avevo bisogno di fare una clip con Tommaso per farmi notare. Tu sei una grande stratega e fai sempre la vittima e piangi con niente”, ha detto la giornalista. (Continua dopo il video)

Alfonso Signorini costretto ad intervenire

Al Grande Fratello Vip 5 Maria Teresa Ruta ha voluto rispedire al mittente le accuse e urla che Cristiano Malgioglio le ha rivolto in diretta davanti a milioni di telespettatori. “Io ho solo detto che se pensi che io sia falsa allora io potrei pensare che quel siparietto potrebbe essere falso”, ha detto l’ex concorrente della casa più spiata d’Italia.

A quel punto è dovuto intervenire il conduttore Alfonso Signorini in difesa della conduttrice per placare gli animi: “Io non voglio che tu ti senta aggredita”. Anche la figlia è corsa in difesa della mamma.