Walter Zenga vuole riavvicinarsi ai figli, Andrea ha dei dubbi: “Non basta…”

L’incontro tra Walter, Andrea e Nicolò Zenga al Grande Fratello Vip 5

Al Grande Fratello Vip 5 c’è stato il tanto atteso confronto tra c’è tra Walter Zenga e i suoi figli Andrea e Nicolò. Nella puntata in onda venerdì sera l’allenatore di calcio in collegamento dalla sua abitazione ha provato in tutti i modi di riavvicinarsi ai due ragazzi, chiedendo loro di scordarsi una volta e per tutte ciò che è accaduto in passato.

Quindi, ha chiesto loro di metterci una pietra sopra e iniziare di nuovo un rapporto solido. Per questo motivo lo sportivo ha fatto sapere al gieffino e al consanguineo di essere sempre i benvenuti a casa sua: “Quando volete qua è casa vostra…Vi aspettiamo…Non c’è nessun problema…Siamo tutti uomini…Parliamo del presente e cerchiamo di costruire un rapporto nuovo…”. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto nella casa più spiata d’Italia.

Le perplessità del gieffino sulle parole del padre

Dopo aver ascoltato in assoluto silenzio il discorso fatto dal padre al Grande Fratello Vip 5, Nicolò Zenga è sembrato d’accordo con le sue parole affermando di essere felice nel cercare di ricostruire un rapporto con lui.

In tutto questo però, il fratello minore Andrea ha espresso tutte le sue perplessità, dicendo al genitore: “Cerca di metterti nei nostri panni…Non basta dire questo…Dovresti capirci di più ed essere più sensibile…”. Dopo tale reazione ha preso la parola Nicolò Zenga, ribadendo di sperare che d’ora in poi lui possa interessarsi di più alla loro vita e recuperare tutto il tempo perso. Ci riusciranno?

Le rassicurazioni di Walter Zenga al figlio Andrea

A quel punto, in collegamento da Dubai Walter Zenga ha immediatamente detto di comprendere in pieno le sue perplessità. Quindi ha voluto rassicurare Andrea che stavolta davvero è deciso più che mai a ricostruire un rapporto tra padre e figli: “Andrea se tu hai necessità che io venga ad Osimo per farti sentire sereno non ci sono problemi…Io vengo…Voglio ricostruire un rapporto con voi…”.

E il gieffino al Grande Fratello Vip 5, in modo soddisfatto davanti a milioni di telespettatori ha dichiarato: “Era quello che volevo sentirgli dire…”. Pace fatta tra i tre Zenga? Staremo a vedere col passar del tempo.