GF Vip, Ariadna Romero rimprovera Pierpaolo Pretelli: “Non ti permettere!”

Ariadna Romero fa una sorpresa a Pierpaolo Pretelli

In occasione della 39esima puntata del Grande Fratello Vip 5, nella casa di Cinecittà è tornata ospite Ariadna Romero, l’attrice cubana che anni fa ha avuto una storia d’amore con il gieffino Pierpaolo Pretelli, da cui è nato Leonardo. É proprio sul figlio che la ragazza ha voluto dare delle forti rassicurazioni all’ex Velino di Striscia la Notizia.

“Non ti voglio vedere triste, non voglio che dai retta a gente che non sa perché con Leonardo vivo io, non ti permettere, lui ti adora, non ha mai smesso di guardarti. Non mettere in discussione che papà sei, io so tutti i sacrifici che hai fatto per stare qui, io lo so”, ha detto la giovane rimproverando il suo ex. A quel punto il diretto interessato ha replicato così: “Io ne approfitto per dirti grazie per la donna e per la mamma che sei, sono orgoglioso di te”.

La madre di Leonardo rassicura il gieffino

Dopo la replica di Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 5, è giunta la contro replica da parte di Ariadna Romero. Quest’ultima ha asserito: “Voglio dirti una cosa, prima che ci spengano all’improvviso: non so il giorno che finirai qua, penserai sicuramente che è tardi.. bussa alla mia porta quando vuoi, all’ora che vuoi. Ti mando un messaggio con il mio nuovo indirizzo, sai che ho traslocato, io ti apro e tu così puoi sbaciucchiarti Leo quanto vuoi“.

A quel punto i fan dell’ex coppia si sono scatenati sui vari social network, scrivendo che li vorrebbero nuovamente insieme. Tuttavia il 30enne lucano da un paio di mesi sta vivendo un flirt con Giulia Salemi, la quale è stata inviata dal conduttore Alfonso Signorini ad unirsi all’incontro. (Continua dopo il video)

Giulia Salemi si unisce ad Ariadna e Pierpaolo

Chiamata in causa da Alfonso Signorini, la gieffina ha detto: “Ma io che c’entro”. Subito dopo però, Giulia Salemi si è avvicinata alla glass-room dicendo: “Io faccio del mio meglio per consolare Pier ma solo la madre del figlio capisce cosa dire in modo giusto”. Ariadna Romero ha replicato così: “Ragazzi tranquilli, vi dico una cosa.. chi viene ad urlare fuori dalla Casa non sa nulla, non vive con Leo”.

Poi ha preso la parola il direttore del magazine Chi che ha fatto spegnere la glass-room salutando la sua ospite, a quel punto chiede alla Salemi se sia contenta di averla incontrata dicendole: “Io conosco Ariadna personalmente da tempi non sospetti, so che è una donna meravigliosa, una mamma pazzesca quindi sono molto felice che abbia visto Pierpaolo.”