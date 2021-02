GF Vip caos in casa, Dayane Mello sbotta: “Per me Tommaso e Stefania sono morti”

Maria Terea eliminata, Tommaso vuole abbandonare, Dayane sbotta

Dopo la diretta del venerdì è scoppiato il caos all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Il prossimo primo marzo si disputerà la finalissima del reality show di Canale 5, ma ultimamente il clima tra gli inquilini è abbastanza e a quanto pare si è creata una grossa frattura interna.

Dopo la clamorosa eliminazione di Maria Teresa Ruta, nel loft di Cinecittà c’è stato una forte discussione tra Tommaso e Giulia Salemi, e Dayane Mello stanca dell’atteggiamento di quest’ultimo avrebbe sbottato in maniera decisa contro di lui e Stefania Orlando.

Forte discussione tra Giulia Salemi e Zorzi

Nella notte tra venerdì e sabato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è accaduto di tutto e di più. Ad un certo punto Tommaso Zorzi si è indirizzato verso la porta rossa per aprirla e abbandonare il reality show. Ma il rampollo meneghino non è raggiunto al suo scopo perché la produzione ha chiuso il varco a chiave. A nulla sono valse le prediche di Stefania Orlando ed Andrea Zelletta che provavano a fargli cambiare idea.

A quanto pare la volontà del 25enne di lasciare il gioco è dettata dalla lite avuta precedentemente con l’ormai ex amica Giulia Salemi, ma anche perché si sente in colpa dell’eliminazione di Maria Teresa Ruta dal GF Vip 5. Tale comportamento ha fatto storcere il naso a Dayane Mello, che ha duramente sbottato contro l’influencer, ammettendo di essere stufa di queste sue scenate. Ricordiamo infatti, che non è la prima volta che il giovane ha delle iniziative del genere.

Dayane Mello sbotta contro Tommaso e Stefania

“Ha la mente sporca”, ha ammesso Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5, tirando in ballo anche Stefania Orlando, cara amica di Tommaso Zorzi. Stando ad alcuni commenti che sono apparsi sui vari social network di chi segue la diretta del reality show su Mediaset Extra e Mediaset Play, la modella brasiliana avrebbe detto che ormai per lei il rampollo e la moglie di Simone Gianlorenzi “sono morti”.

Una frase per sottolineare il fatto che non li considererebbe più come inquilini della casa di Cinecittà e dunque porterebbe avanti il suo gioco, incurante della loro presenza nel loft. Ovviamente sul web ci sono state varie reazioni.