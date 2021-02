Oroscopo 14 febbraio 2021, classifica San Valentino: come va l’amore per tutti i segni

L’Oroscopo del 14 febbraio rivela una giornata di San Valentino molto interessante per molti segni. C’è chi troverà l’amore, chi farà delle rinunce e chi non perderà occasione per riaccendere una micca in un rapporto.

Oroscopo 14 febbraio primi sei segni

1 Sagittario. Voi siete il segno più fortunato dello zodiaco per quanto riguarda l’amore in questo periodo. La vita sentimentale procede senza intoppi e non ci sono cose particolari in grado di turbarvi. Oggi non è il caso di dedicarvi al lavoro, ma concentratevi solo sulla vostra vita di coppia.

2 Capricorno. Per i nati sotto questo segno, finalmente, è in arrivo un momento di serenità per quanto riguarda i sentimenti. Godetevi la giornata in compagnia della persona amata e non lasciate spazio alle preoccupazioni e ai pensieri. Se ci sono cose da risolvere rimandatele alla prossima settimana.

3 Scorpione. Momento di rinascita dal punto di vista sentimentale. Oggi non vi sarà affatto difficile riuscire a riaccendere la passione in un rapporto di coppia. Basta un po’ di fantasia e tanto sentimento. Se siete single, invece, le conoscenze che farete in questo periodo potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.

4 Acquario. Oggi sarete particolarmente affascinati dalla cultura e dall’arte. L’amore non vi riserva grosse sorprese in quanto vi sentite in armonia con la persona amata. Godetevi la giornata in compagnia del partner. Se, invece, siete single, sarebbe un’ottima ide trascorrere il tempo in compagnia di amici.

5 Leone. Almeno nella giornata odierna cercate di concentrarvi un po’ di più sull’amore. L’Oroscopo del 14 febbraio, infatti, vi annuncia che presto ci saranno delle sorprese sotto questo punto di vista. Se siete single, ci sono ottime opportunità di cimentarvi in una nuova relazione.

6 Ariete. I nati sotto questo segno hanno una concezione abbastanza particolare dell’amore. Le cose semplici non vi sono mai piaciute, per tale motivo, sarete incuriositi dalle cose irraggiungibili. Gli inseguimenti e i giochi di potere sono il vostro pane quotidiano. Attenzione, però, a non esagerare.

Previsioni ultimi sei segni

7 Gemelli. Giornata di recupero per voi. Gli ultimi giorni sono stati un po’ turbolenti dal punto di vista sentimentale. Evitate di rimuginare sugli errori passati e concentratevi di più sul futuro. Questo è il momento di gettarsi i vecchi dissapori alle spalle e di rischiare il tutto per tutto.

8 Cancro. Finalmente le turbolenze che avete vissuto nelle ultime settimane dal punto di vista sentimentale stanno per passare. A partire da oggi 14 febbraio, infatti, l’Oroscopo vi esorta ad effettuare un’analisi introspettiva allo scopo di riuscire a risolvere delle questioni in sospeso.

9 Pesci. La giornata di San Valentino comincerà in modo parecchio emotivo per voi. Siete in balia dei vostri sentimenti e questo potrebbe spingervi a prendere delle decisioni inopportune. Approfittate di questo giorno di festa per rilassarvi un po’ e godervi la compagnia delle persone care.

10 Toro. Oggi l’amore potrebbe essere messo a dura prova da uno stato di nervosismo preesistente. Cercate di non lasciarvi condizionare troppo dal vostro umore negativo. Un buon rimedio per trasformare questa giornata in qualcosa di positivo è lasciarvi andare e mettere da parte le preoccupazioni.

11 Vergine. I nati sotto questo segno stanno attraversando un periodo un po’n turbolento dal punto di vista dei sentimenti. Vi state ponendo delle domande e vi state interrogando sul da farsi. Talvolta, però la risposta è proprio sotto gli occhi, basta allontanarsi un attimo per vederla.

12 Bilancia. Malgrado oggi sia la giornata dell’amore, voi non vi sentirete inclini a questo sentimento. Siete un po’ freddi e distaccati con le persone che vi circondano. La diffidenza non è altro che una forma di protezione che state adottando per evitare di farvi male nuovamente.