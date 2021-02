Oroscopo 15 febbraio 2021: passione per Sagittario, Cancro carismatici

L’Oroscopo del 15 febbraio esorta i Cancro a darsi da fare in quanto questa sarà una settimana molto produttiva. I Sagittario, invece, vivranno dei momenti pieni di passione e i Pesci devono lasciarsi andare di più.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata odierna sarà caratterizzata da un po’ di nervosismo. I lunedì sono sempre faticosi, specie se le cose da fare sono molteplici. Per tale motivo, cercate di risolvere una questione per volta senza farvi prendere da un panico ingiustificato. Non trascurate le esigenze del partner.

Toro. I nati sotto questo segno saranno un po’ troppo rigidi nei rapporti umani. Tendete a schematizzare un po’ troppo le persone e ad associarle, necessariamente, ad una categoria prestabilita. In campo professionale ci sono delle questioni da risolvere, ma non dovreste avere molti problemi nel farlo.

Gemelli. Momento di svolta per voi. L’Oroscopo del 15 febbraio 2021 vi esorta a prendere le decisioni. Se dal punto di vista sentimentale avete delle incertezze, non temete, la situazione vi sarà molto più chiara a partire dalla giornata odierna. In campo professionale, invece, sono in arrivo novità.

Cancro. La settimana comincerà con il piede giusto per i nati sotto questo segno. Nel lavoro non abbiate paura ad osare. In questo momento siete molto carismatici e sarete in grado di essere anche molto persuasivi. Dal punto di vista sentimentale, invece, alcuni problemi potrebbero essere risolti.

Leone. I nati sotto questo segno dovrebbero essere molto attenti in questi giorni. Una persona proveniente dal vostro passato potrebbe tornare e creare qualche malcontento. In campo professionale, invece, è opportuno prendere delle decisioni. Non è più possibile temporeggiare.

Vergine. La vostra forma fisica non è esattamente al top. Cercate di concentrarvi un po’ di più sul vostro corpo e sulla vostra mente. Fate sport e yoga e cercate di seguire un’alimentazione sana. Se il vostro corpo sta bene, anche la vostra testa andrà di pari passo.

Previsioni 15 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata molto intrigante dal punto di vista delle emozioni. Oggi potreste fare nuovi incontri, pertanto, cercate di non lasciare nulla al caso. Il lavoro procede bene, ma non bisogna crogiolarsi sugli allori. Ricordate che per ottenere delle soddisfazioni dovrete lavorare sodo.

Scorpione. Questo lunedì comincerà un po’ sottotono per voi, forse il fine settimana non è andato esattamente come volevate, ma non demordete. Molto presto le cose si aggiusteranno. La cosa importante è non perdere la calma e interiorizzare il concetto che per ogni problema esiste una soluzione, basta solo cercarla.

Sagittario. L’Oroscopo del 15 febbraio esorta i nati sotto il segno del Sagittario a lasciarsi travolgere dalla passione. Questo è un momento molto positivo per voi, pertanto, non ponete inutili paletti ed eliminate i freni inibitori. Nel lavoro, invece, si stanno delineando delle situazioni molto interessanti.

Capricorno. Gli ultimi giorno sono stati un po’ burrascosi dal punto di vista delle emozioni. Adesso, però, è giunto il momento di mettere da parte i malumori e di concentrarvi solamente sulle cose che contano davvero. In campo professionale cominceranno a smuoversi delle piccole cose.

Acquario. In questo periodo ci sarà una certa inclinazione alla prudenza. Se oggi dovrete prendere delle decisioni, farete molta fatica a riuscire nell’intento. Comincerete a valutare i pro e i contro di ogni situazione, fino a non capire più da che parte andare. Lasciatevi guidare un po’ di più dal cuore.

Pesci. Presto arriveranno soddisfazioni in amore. Spesso siete tentati a nascondere le vostre emozioni per paura di lasciare che gli altri entrino appieno nella vostra vita e vi conoscano per ciò che siete davvero. Questo, però, potrebbe portarvi a perdere occasioni interessanti. Il gioco ne vale la candela?