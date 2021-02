GF Vip: Tommaso Zorzi confessa di aver spintonato con forza Pierpaolo Pretelli (VIDEO)

Caos nella casa di Cinecittà dopo la diretta del venerdì

Da qualche ora all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 non si respira una bella aria. Infatti, dopo la clamorosa eliminazione di Maria Teresa Ruta si sono letteralmente sconvolti gli equilibri della casa più spiata d’Italia. Inoltre, concorrenti e come Giulia Salemi e Dayane Mello hanno ritenuto Tommaso Zorzi responsabile numero uno dell’eliminazione della madre di Guenda Goria.

Dopo la lunga diretta di venerdì sera, gli animi si sono surriscaldati e, complice la stanchezza e l’uscita della giornalista, sono volati stracci fra il rampollo meneghino e l’influencer italo-persiana, i cui rapporti sono tesi da alcune settimane.

Tommaso ha spinto in malo modo Pierpaolo

Ad esempio, in tarda notte Tommaso Zorzi è sbottato provando ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 5 attraverso la porta rossa. Quest’ultima però, precedentemente era stata bloccata dalla produzione del reality show di Canale 5. In quella circostanza i suoi compagni d’avventura come Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli si sono precipitati dal 25enne milanese per fermarlo, ma, nell’agitazione del momento quest’ultimo sembra abbia spinto via l’ex Velino di Striscia la Notizia in malo modo.

Durante la notte e il mattino seguente su vari social network è scoppiata una vera e propria polemica quando degli utenti, hanno fatto notare come Zorzi abbia spintonato il fidanzato di Giulia Salemi. A confermare questa versione c’è una clip in cui lo stesso ragazzo ha ammesso, il giorno dopo, di aver lanciato via il fratello maggiore di Giulio. (Continua dopo il video)

VERGOGNA

“Ho preso Pier e fa il gesto di spostarlo di forza”

E gli altri dicono che è un po too much e lui nono #gfvip #prelemi #rosmello pic.twitter.com/jOPArfpzug — PATTY 🌻 ❱❱❱❱ OHIISSA ◟̽◞̽ (@abeautifulfib) February 13, 2021

Tommaso Zorzi non vuole scusarsi con Pierpaolo Pretelli

Mentre erano nella cucina del Grande Fratello Vip 5 per fare colazione, l’ex tronista Andrea Zelletta e Samantha De Grenet hanno fatto notare a Tommaso Zorzi come il suo non sia stato un gesto per nulla gentile e che magari sarebbe il caso di scusarsi con il fidanzato di Giulia Salemi.

Ma il rampollo meneghino fermo sulla sua decisione ha risposto in modo deciso: “No, no, no”. La clip in questione è diventata immediatamente virale tra gli spettatori del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini dividendo il pubblico a metà.