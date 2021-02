Rosalinda Cannavò, messa in guardia: “Stai lontana da Zenga, ti sta solo usando” (VIDEO)

Una fan mette in allerta Rosalinda Cannavò da Andrea Zenga

Dopo la notte tormentata con minacce di addii e liti furiose, il pomeriggio di sabato sembrava particolarmente tranquillo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Ma delle nuove urla all’esterno delle mura di Cinecittà hanno causato degli altri scompigli tra gli inquilini. Ad un certo punto quest’ultimi hanno sentito una ragazza urlare dall’esterno lanciando un chiaro avvertimento a Rosalinda Cannavò su Andrea Zenga.

Nello specifico, la fan l’ha messa in guardia dal modello, che in questi giorni non ha fatto capire di provare una forte attrazione nei confronti dell’attrice messinese. “Stai lontana da Andrea Zenga!”, ha detto la giovane. A dire il vero, l’iniziativa di venerdì sera del gieffino nel mandare al ballottaggio per accedere alla finalissima Stefania Orlando, piuttosto che la Cannavò ha spiazzato tutti quanti.

Zenga sta prendendo in giro la Del Vesco?

Ma la ragazza che si trovava all’esterno delle mura di Cinecittà non si è limitata a mettere in guardia Rosalinda Cannavò da Andrea Zenga. Infatti, la fan le ha fatto sapere anche che l’ex partecipante di Temptation Island Vip, la starebbe usando solo per continuare la sua avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

“Rosalinda stai lontana perché Andrea Zenga ti sta usando!”, le ha urlato col megafono la sua sostenitrice. Naturalmente si tratta di frasi molto pesanti che hanno fatto riflettere tantissimo Adua Del Vesco, la quale da qualche giorno è corteggiata da Zenga junior. (Continua dopo il video)

Rosalinda Cannavò titubante delle parole della fan

Dopo aver ascoltato l’avvertimento da parte della fan che ha provato in tutti i modi di metterla in guardia da Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip 5 ha detto solamente: “Ho capito cosa intende…”.

E quando tutti gli altri inquilini del loft più spiato d’Italia le hanno domandato delucidazioni in tal senso, la giovane attrice messinese si è limitata a dire: “Niente…Meglio che non dica nulla…”. La ragazza è rimasta sconvolta oppure non crede a nulla a quello che le ha riferito la sua sostenitrice? Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.