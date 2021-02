Maria Teresa Ruta torna a parlare dopo l’addio al GF Vip: “Sono scioccata, così è troppo…” (VIDEO)

Maria Teresa Ruta torna a parlare dopo l’eliminazione dal GF Vip 5

Venerdì scorso il pubblico del Grande Fratello Vip e gli stessi gieffini sono rimasti sconvolti dell’eliminazione a sorpresa di Maria Teresa Ruta. A distanza di qualche giorno dall’addio al reality show di Canale 5, tutti sentono la sua mancanza. Infatti, la madre di Guenda Goria nel bene e nel male quella che animava le giornate con i suoi modi di fare e il suo essere disponibile con gli altri.

Come era prevedibile, una volta tornata alla vita di tutti i giorni la giornalista è rientrata in possesso del suo cellulare e sta cercando di rispondere a tutti i suoi fan. Nelle ultime ore, attraverso delle Stories, l’ex gieffina ha confessato di stare bene, ma che si sta riprendendo dallo choc dell’uscita dalla casa più spiata d’Italia.

L’ex gieffina inondata di messaggi d’affetto

Tornando in possesso del suo smartphone e di conseguenza dei suoi canali social, attraverso una Storia su Instagram Maria Teresa Ruta ha detto: “Ciao a tutti. Sono qui e sto bene. Ma sapete che ci vuole un po’ di tempo per riprendermi un po’. Sono stata sommersa da messaggi, Whatsapp e poi… è arrivato Roberto. Sto cercando di rispondere a tutti! Lo farò. Dovessi finire a ferragosto. Vi lascio con un vostro video che mi ha commosso. Grazie di tutto quello che avete fatto e del vostro affetto. Siete tantissimi, forse troppi? Ci vediamo presto. Con amore, Maria Teresa Rita”.

Ovviamente il gesto dell’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 è piaciuto a tutti i suoi sostenitori ce l’hanno seguita in questi quasi cinque mesi di permanenza nel reality di Alfonso Signorini.

Il vocale di Maria Teresa Ruta dove ringraziare le sue fanpage

Ma non è finita qui, infatti subito dopo Maria Teresa Ruta ha mandato anche dei messaggi vocali alle sue varie fanpage presenti nei social network. “Ragazzi finalmente un telefonino in mano. Ma è pazzesco, sono entrata in Instagram e siete mitici. Ma come mi state sostenendo?! Quanto affetto mi avete dato. Vi sto leggendo ad uno ad uno. Sono scioccata dal vostro amore. Cercherò di rispondere a tutti. Siete mitici. Però così è troppo. Un amore infinito per me. Non siete solo fanpage per me, non è vero. Vi ringrazio e vi abbraccio tutti”. Ecco il vocale in questione: