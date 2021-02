Andrea Zenga si dichiara a Rosalinda Cannavò: la clamorosa reazione del fidanzato Giuliano (VIDEO)

Andrea Zenga si dichiara a Rosalinda Cannavò

In tanti aspettavano questo momento è alla fine è arrivato. Nel pomeriggio di sabato Andrea Zenga si è avvicinato a Rosalinda Cannavò e si è dichiarato a lei. Nello specifico, il ragazzo le ha confessato di fatto di provare un reale interesse nei suoi confronti e di esser disposto a fare un passo avanti qualora lei fosse disponibile.

“Fosse stato per me. A livello di chiacchiere, sguardi e abbracci, sarebbe molto di più. Ma sono contento ugualmente. In questo preciso istante però, penso a te: quello che ti fa stare bene io lo faccio. Se devo fare un passo indietro lo faccio, se devo farne uno in avanti lo faccio con molto piacere. Non voglio metterti in difficoltà e voglio aspettare i tuoi tempi. In qualunque modo io ci sono”, ha asserito il figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana.

Le parole di Andrea e la reazione di Rosalinda

Naturalmente la dichiarazione di Andrea Zenga al Grande Fratello Vip 5 ha letteralmente mandato in confusione Rosalinda Cannavò. Quest’ultima infatti, dopo le frasi del gieffino ha detto: “Che situazione, ho la testa che mi esplode”. In tutto questo però, il confronto si è concluso con un semplice abbraccio nel rispetto del suo fidanzato Giuliano Condorelli.

L’attrice messinese però, già qualche giorno fa aveva rivelato che forse non provava più amore per il suo conterraneo: “Ho bisogno di capire se sono ancora innamorata di lui. Non lo so attualmente. Ho bisogno di vedere lui. Ho dei dubbi se sono ancora innamorata, mi fa male dirlo, ma è questa la verità. Devo capire se è amore o abitudine”.

La reazione di Giuliano Condorelli

Ma in tutto questo, quale sarà stata la reazione di Giuliano Condorelli alla dichiarazione di Andrea Zenga e la risposta della fidanzata Rosalinda Cannavò? Il ragazzo è stato abbastanza brutale, ovvero disattivando il suo account Instagram, perché con molta probabilità è stato preso di mira dalle sostenitrici della concorrente del Grande Fratello Vip 5 e soprattutto dai curiosi.

Nel prossimo appuntamento il conduttore Alfonso Signorini farà sapere all’attrice messinese l’iniziativa del suo compagno? Oppure la stessa deciderà di iniziare qualcosa con Zenga? Staremo a vedere. Ecco la foto: