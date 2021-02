Dayane Mello fa un appello al Brasile: “Fan brasiliani votate Rosalinda per la finale” (VIDEO)

La modella favorita dai voti che arrivano dalla sua terra natia

Ormai sembra quasi scontata la vittoria finale da parte di Dayane Mello. Infatti, la modella brasiliana è la favorita numero uno per accaparrarsi i cento mila euro messi a disposizione a colui che riesce a trionfare la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ricordiamo però, che metà del montepremi verrà devoluto in beneficenza. Ma per quale motivo l’ex di Stefano Sala è favorita?

La risposta sta nel massiccio supporto dei fan brasiliani. La ragazza in queste settimane è venuta a conoscenza dei voti a massa dalla sua terra natia che grazie ad una telefonata ricevuta dalla suocera. Ma non solo, infatti molta gente fuori dalla casa più spiata d’Italia hanno menzionato più volte i ‘voti dei sudamericani’.

L’appello di Dayane Mello ai fan brasiliani

Consapevole di ricevere a massa dei voti dal Brasile, recentemente Dayane Mello ha espressamente chiesto ai suoi fan brasiliani di votare a massa la sua amica speciale Rosalinda Cannavò nell’attuale televoto che comporterebbe la terza finalista del Grande Fratello Vip 5.

“Faccio un appello. Amici brasiliani portate la mia amica in finale. Brasile parlo con voi, mettete Rosalinda nella finale, lei se lo merita. Fan brasiliani votate per lei per questo televoto. Voglio fare questo appello adesso. Vi prego, vi prego a tutti. Se Rosalinda vince questa finale sarebbe un gran bel colpo di scena”, ha detto l’ex compagna di Stefano Sala mentre si trovava in cucina. (Continua dopo il video)

La reazione del popolo del web all’appello di Dayane

Tuttavia, l’appello di Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha fatto irritare molto i telespettatori italiani. Il motivo? Leggendo il regolamento del reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini è possibile vedere che i voti devono arrivare solamente da persone che sono residenti nel territorio italiano, quindi non dall’estero.

Su Twitter ad esempio, su legge: “Grande Fratello se foste un programma decente dovreste squalificare una Dayane che fa appelli al Brasile andando CONTRO IL REGOLAMENTO, alla pari di chi bestemmia o commette altre infrazioni”. Ecco il post in questione: