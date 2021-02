DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 16 febbraio: Can affronta Yigit

Secondo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione pomeridiana di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Ricordiamo che dallo scorso 25 gennaio la serie tv turca è tornata ad essere trasmessa dal lunedì al venerdì, compreso il martedì in prime time. Al momento però, gli episodi serali sono stati sospesi per dare spazio alle partite di Champions League.

Quindi, per il momento l’appuntamento con la sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir è fissato tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 16:40 circa fino alle 17:10, per poi passare la line a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso.

Can perde le staffe con Yigit durante la festa del fratello e Leyla

Domani pomeriggio, martedì 16 febbraio 2021, alle 16:40 su canale 5 va in onda la prima parte della puntata 123 di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Turchia, rivelano che nel frattempo si presenterà la tanto attesa festa di matrimonio di Leyla ed Emre . Nel party però, il fratello maggiore Can all’improvviso perderà totalmente le staffe. Per quale motivo?

Il fotografo infatti, sarà certo che il rivale in amore Yigit stia dicendo delle bugie alla sua amata Sanem sulla pubblicazione del suo romanzo negli Stati Uniti d’America. Per tale ragione, il primogenito di Aziz deciderà di affrontarlo senza troppi indugi. Tuttavia, il fratello di Polen riuscirà a dimostrargli che i suoi sospetti sono del tutto infondati e a calmarlo, almeno per il momento.

La proposta di Can a Sanem crea nuove tensioni

Gli spoiler del secondo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che immediatamente dopo, infatti, Can tornerà alla carica. In che modo? L’affascinante fotografo convincerà un suo amico editore a pubblicare il romanzo della sua amata Sanem.

Ovviamente la diretta interessata non sarà mai d’accordo ad accettare questo tipo di raccomandazione. Di conseguenza, come era prevedibile ci sarà una nuova discussione tra i due protagonisti della soap opera turca di Canale 5. Infine, ricordiamo che la soap opera in streaming legale completo è disponibile in lingua italiana su Amazon Prime Video, Sky on Demand. Per ogni piattaforma streaming scopri se puoi guardare in abbonamento, noleggio, acquisto con prezzi per la versione SD, HD e 4K e con audio e sottotitoli in italiano e in inglese.