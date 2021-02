Topo nella casa del GF Vip? Qualcosa di strano si muove ai piedi di Tommaso Zorzi (VIDEO)

Topo nella casa del Grande Fratello Vip 5? Il sospetto

Da qualche ora sul web gli utenti si chiedono se all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ci sia un’altra presenza oltre agli inquilini in gioco. Per caso c’è un topo all’interno della casa più spiata d’Italia? La cosa certa che non è una novità, visto che dei ratti in queste venti edizioni del reality show di Canale 5 sono apparsi in giro per il loft di Cinecittà.

Sabato notte però, le fan più attente di Tommaso Zorzi, che tra l’altro ha deciso di non abbandonare più il programma, hanno notato qualcosa di strano ai piedi del rampollo meneghino. Stando al parere del pubblico si tratterebbe proprio di un grosso topo, altre invece pensano sia solamente una piuma di un vestito di Giulia Salemi o della coinquilina Stefania Orlando. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

I precedenti nella casa di Cinecittà

Vista l’incertezza, sui vari social network è partito un vero e proprio il topo gate. Ai piedi del letto di Tommaso Zorzi era presente davvero un bel topolone bianco oppure si tratta solo di una piuma appartenente ad un abito di Stefania o Giulia?

Ricordiamo che non è la prima volta che al Grande Fratello Vip 5 vengono associati questi discorsi. Infatti qualche mese fa il pubblico del reality show di Canale 5 ne aveva già parlato.

Patrizia De Blanck e il topo Renato

A quanto pare, quando Patrizia De Blanck era ancora presente al Grande Fratello Vip 5 era presente il topo rinominato Renato che ha vissuto nella sua camera. La nobildonna romana, infatti, dopo la sua uscita della casa più spiata d’Italia aveva detto che il bagno della sua stanza non profumava, ma lei si tappava il naso e andava avanti nel timore mi spostassero nelle camere da letto comuni.

“Ho già detto che c’era questo problema in bagno, non c’erano nemmeno finestre. Ad un certo punto sono comparsi due topi… Il più piccolo è scomparso subito, mentre quello più grande mi ha tenuto compagnia a lungo. Non capisco proprio perché tutti hanno paura dei topi, io li trovo così carini”, aveva detto la Contessa. Quest’ultima, sulla possibilità se ci fosse davvero un roditore nella sua camera ha detto: “Certo c’era un topo nella stanza, l’ho visto. C’era la porta aperta stava in camera mia era piccolino così. Quelli piccoli non fanno mica paura”. Ecco il video: