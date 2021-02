La reazione di Dayane Mello alla dichiarazione di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: “Non l’ha presa bene” (VIDEO)

La reazione di Dayane Mello all’avvicinamento tra Rosalinda e Zenga

A quanto pare Dayane Mello non l’avrebbe affatto presa bene l’avvicinamento tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. A farlo sapere è stata la stessa attrice messinese descrivendo come si è comportata la sua amica speciale brasiliana dopo essere venuta a conoscenza della dichiarazioni del gieffino ad Adua. Infatti, sabato pomeriggio il figlio dell’ex portiere dell’Inter si è armato di coraggio e si è confessato a lei.

“Fosse stato per me. A livello di chiacchiere, sguardi e abbracci, sarebbe molto di più. Ma sono contento ugualmente. In questo preciso istante però, penso a te: quello che ti fa stare bene io lo faccio. Se devo fare un passo indietro lo faccio, se devo farne uno in avanti lo faccio con molto piacere. Non voglio metterti in difficoltà e voglio aspettare i tuoi tempi. In qualunque modo io ci sono”, ha detto l’ex partecipante di Temptation Island Vip alla Del Vesco. (Continua dopo il video)

La dichiarazione di Samantha De Grenet

E se Giuliano Conderelli, il fidanzato di Rosalinda Cannavò è ha deciso di disattivare il suo account Instagram, la reazione di Dayane Mello, ovvero l’amica speciale dell’attrice messinese, è stata abbastanza fredda e distaccata. A confermare tutto ciò ci ha pensato anche Samantha De Grenet. La soubrette romana che venerdì ha vinto il televoto contro Maria Teresa Ruta, avrebbe così spiegato alla modella brasiliana l’avvicinamento fra Andrea Zenga e Adua Del Vesco.

“Dayane la situazione è questa: ieri Rosalinda ha visto un video in cui Andrea si era esposto e lei ha ammesso che la cosa le fa piacere. Lei è stata sempre rispettosa. Lui è venuto a rassicurarla. Con Zenga si stanno conoscendo. Sono stati dieci anni particolari. Una volta uscita, deve chiedersi se sia innamorata o no di Giuliano”. (Continua dopo il video)

“Dayane non l’ha presa bene”

Se fosse un semplice rapporto di amicizia Dayane sarebbe al settimo cielo. E invece non lo è. #rosmello #gfvip pic.twitter.com/lNwoiL6N95 — disillusione absoluta💫 (@rosalindadua) February 13, 2021

I baci con la lingua tra Andrea Zenga e Dayane Mello

C’è da sottolineare però, che prima dell’avvicinamento alla bella Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga ha baciato diverse volte con la lingua Dayane Mello. In quelle occasioni il figlio di Walter ha specificato che era un gioco e pura attrazione fisica.

Successivamente però, il ragazzo si è stretto sempre di più alla siciliana fino a dichiararsi definitivamente. In tutto questo cosa fa il fidanzato Giuliano Condorelli? Gli dirà addio definitivamente? Staremo a vedere.