Uomini e Donne, anticipazioni del 15 febbraio: Maria perde le staffe con Maurizio

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo lo stop dovuto al weekend, alle 14:45 su Canale 5 il pubblico avrà modo di vedere una puntata interamente dedicata al Trono over.

Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News svelano che si parlerà di Gemma Galgani, del suo spasimante Maurizio G e dell’altra dama Maria. In più la De Filippi perderà le staffe perché sospetta che il cavaliere sta nascondendo qualcosa.

Gemma Galgani, Maurizio e Maria

La anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, rivelano che Maria De Filippi partirà di Gemma e Maurizio G. La Galgani e quest’ultimo due si sono visti la sera precedente, nello specifico il cavaliere è andato a casa sua ed è stata una bellissima serata. In trasmissione però, la 71enne sarà molto dispiaciuta perché lui sembra la stia sfruttando solo per visibilità.

L’uomo si è fatto fare un quadro da un suo amico pittore, che rappresenta per lui la breve frequentazione con la piemontese. Nel dettaglio lei in settimane è andata da lamentarsi per questo fatto, ovvero che è lì per far pubblicità a questo amico. Ma non è finita qui, visto che sembra ci sia stato con Maria uno scambio di foto a petto nudo giocandoci su, tanto è vero che Maria ha chiesto anche una foto a petto nudo ad Alessandro, il quale però ha rifiutato.

Maria De Flippi perde la pazienza

Gli spoiler di Uomini e Donne, svelano anche che la padrona di casa Maria De Filippi si infastidirà molto nei confronti di Maurizio e Maria. Il motivo? Perché sembra proprio che la cosa sia stata organizzata per parlarne in trasmissione, così come la storia del quadro sulla quale anche Gemma Galgani si è risentita. Per loro questa è la dimostrazione del fatto che a Maurizio non interessa nulla della 71enne torinese e forse nemmeno di Maria, in pratica al cavaliere interessa solo stare al centro dello studio per ottenere maggiore popolarità.

Tina Cipollari dirà che si assume lei la responsabilità di cacciarlo via da U&D, visto che non si sa giustificare su tutta la vicenda. Ma la conduttrice però, anche se un pochino arrabbiata, anziché decidere di mandarlo via lo farà uscire fuori dallo studio, per meno di mezz’ora, con Gemma per chiarirsi, per poi far fare la stessa cosa con Maria.