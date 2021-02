Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: scatta il primo bacio al Grande Fratello Vip (VIDEO)

Scatta il bacio fra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Da qualche giorno il bacio era nell’aria. Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ultimamente c’è stato un avvicinamento.

Ad esempio, sabato scorso il figlio dell’ex portiere dell’Inter ha fatto una dichiarazione alla modella siciliana lasciandola senza parole. In tutto questo il fidanzato Giuliano Condorelli ha disattivato i suoi canali social forse per non essere raggiunto dai curiosoni. Nella serata di domenica però, fra i due gieffini è scattato un tenero bacio. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nelle ultime ore.

La dichiarazione del modello all’attrice messinese

Ebbene sì, dopo una serie di effusioni e di coccole, Andrea Zenga ha preso l’iniziativa avvicinandosi a Rosalinda Cannavò e le ha dato un bacio vicinissimo alle labbra suscitando immediatamente l’interesse degli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5.

E pensare che solo la sera precedente l’ex partecipante di Temptation Island Vip si era dichiarato così alla bella messinese: “Fosse stato per me, a livello di chiacchiere, sguardi e abbracci, sarebbe molto di più. Ma sono contento ugualmente. In questo preciso istante però, penso a te: quello che ti fa stare bene io lo faccio. Se devo fare un passo indietro lo faccio, se devo farne uno in avanti lo faccio con molto piacere. Non voglio metterti in difficoltà e voglio aspettare i tuoi tempi. In qualunque modo io ci sono”. (Continua dopo il video)

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: è nata una nuova coppia?

Dopo essersi dichiarato, a meno di 24 ore è scattato il bacio fra Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga. Dopo Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è nata una nuova coppia all’interno del loft del Grande Fratello Vip 5?

Con molta probabilità la manifestazione d’affetto ha letteralmente stravolto la scaletta del nuovo appuntamento del reality show di Canale 5 che ha decretato il terzo finalista. In tutto questo, il fidanzato Giuliano Condorelli tornerà a farsi sentire oppure per lui la stori d’amore con Adua Del Vesco è ormai un capitolo chiuso? Staremo a vedere nelle prossime ore.