“Saranno svelate cose che nessuno sa in merito a Signorini, accordi per scoperchiare il vaso di pandora”: il retroscena

Alfonso Signorini deve iniziare a tremare?

Stando a Dagospia, la settimana scorsa Alfonso Signorini avrebbe querelato l’ex gieffino Salvo Veneziano. A distanza di qualche giorno il sito internet GossipeTv ha realizzato un citando una fonte molto vicina al piazzaiolo siciliano che avrebbe confermato tutto quanto. Nel portale in questione si legge che da giorni circola con insistenza la voce che il conduttore del Grande Fratello Vip 5 abbia querelato Salvo Veneziano e Stefano Bettarini.

Ora è arrivata la conferma che è davvero partita un’azione legale contro i due ex concorrenti del reality show di Canale 5. “GossipeTv ha raggiunto una fonte molto vicina a Salvo, la quale ha dichiarato che l’imprenditore siciliano si prepara alla ‘battaglia’. Battaglia che verrà combattuta senza esclusione di colpi. ‘Saranno svelate cose che nessuno sa in merito a Signorini'”, ha confessato la fonte vicina all’imprenditore siculo.

Pronte delle rivelazioni sul conduttore del GF Vip 5

Ma non è finita qui, infatti sempre sul portale GossipeTv si legge anche che sicuramente Alfonso Signorini pagherà questa cosa e Salvo Veneziano sarà un libro aperto. Il pizzaiolo siciliano sarebbe pronto a rivelare diversi scheletri presenti nell’armadio del conduttore del Grande Fratello Vip 5.

“Veneziano non sarà solo in questa battaglia, ci sono già accordi con altri ex gieffini per scoperchiare il vaso di pandora. Peggio per lui che ha fatto la querela”, conclude la fonte, che tiene a precisare che Salvo non ha mai avuto problemi con il Biscione: “Mediaset per lui è una famiglia”, c’è scritto sul sito internet.

Le dichiarazioni di Salvo Veneziano su Alfonso Signorini.

Qualche giorno fa Salvo Veneziano era tornato a tuonare contro Alfonso Signorini dicendo che il Grande Fratello Vip 5 sta girando sul gossip perché è di questo che vive il direttore del magazine Chi. “Credo che lo show dovrebbe essere diverso e per questo motivo vado avanti con la mia campagna contro Alfonso Signorini. Se al posto suo ci fossero Barbara D’Urso, Alessia Marcuzzi o Ilary Blasi avremmo tutti noi una bella rivincita. Sappiate che molti hanno paura di lui e per questo lo elogiano. Sperano che lui dedichi loro spazio o li chiami nelle prossime edizioni del programma. Per me è diverso, io non ho paura di lui e nemmeno di altri, sono una mina vagante”, ha tuonato il pizzaiolo.

Quest’ultimo inoltre, ha detto che porta avanti le sue idee sempre senza nascondersi o avere timore di esporle. Questo perché non vive di televisione e non deve niente a nessuno. “Poi non mi è piaciuta la presa in giro di Alfonso nei confronti di Maria de Filippi e della sua crisi, fossi stato in Guenda avrei reagito diversamente”, ha concluso Veneziano.