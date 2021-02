Live non è la D’Urso, Baccini contro Guenda, lui minaccia di andare via e la conduttrice spiazza: “Ciao…” (VIDEO)

Nella puntata di domenica 14 febbraio di Live non è la D’Urso è andato in onda uno scontro molto acceso tra Francesco Baccini e Guenda Goria. Durante il confronto, però, la situazione è degenerata e il cantautore ha minacciato di lasciare lo studio.

Nel momento in cui si è alzato in piedi per andare via, però, la conduttrice ha avuto una reazione che nessuno si aspettava. Il suo comportamento ha conquistato i fan di Twitter che, almeno per una volta, sono sembrati accorati nello schierarsi dalla sua parte.

Scontro tra Baccini e Guenda

A Live non è la D’Urso, la conduttrice ha intervistato dapprima Francesco Baccini e in seguito ha dato luogo ad un confronto con Guenda Goria. Il cantautore ha ribadito la sua versione dei fatti in merito a quanto accaduto con Maria Teresa Ruta. In seguito, ha manifestato il suo dissenso nell’avere un confronto diretto con la figlia della sua presunta fiamma. Lei, da dietro le quinte, è apparsa parecchio spazientita, ad ogni modo, ha rispettato la volontà dell’ospite.

In seguito, dopo la messa in onda della mini fiction incentrata su quello che sarebbe accaduto tra Baccini e la Ruta, il cantautore si è convinto ad affrontare Guenda. A quel punto, allora, la ragazza lo ha ironicamente ringraziato per la gentile concessione. Successivamente ha ribadito il suo punto di vista reputando il suo comportamento davvero poco elegante nei confronti di sua madre.

Francesco minaccia di lasciare Live non è la D’Urso

Secondo il suo pensiero, infatti, un uomo vero avrebbe potuto fare a meno di mettere così in imbarazzo una donna dinanzi milioni di telespettatori. Si sarebbe potuto comportare in modo molto più elegante, omettendo delle cose. Baccini, però, ha replicato a Guenda durante il confronto a Live non è la D’Urso ed ha detto che non reputa giusto dire delle bugie. Il dibattito ha assunto toni parecchio accesi, al punto che Baccini si è alzato in piedi ed ha salutato tutti dicendo di voler interrompere il confronto.

La D’Urso, allora, lo ha guardato in modo molto calmo e lo ha salutato senza insistere minimamente affinché rimanesse. Il cantautore è rimasto di stucco e malgrado l’intenzione di andar via si è trattenuto continuando a rispondere alla sua interlocutrice. Dopo pochi minuti, però, è stata la padrona di casa ad interrompere il blocco congedando i suoi ospiti e chiedendo loro di lasciare lo studio. (Clicca qui per il video)