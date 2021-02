Elena Morali tradita da Favoloso con Paola Caruso? L’ex Bonas chiarisce (VIDEO)

Paola Caruso e Luigi Mario Favoloso hanno avuto un flirt?

Da qualche giorno a questa parte sul web ha fatto scalpore la notizia del presunto tradimento di Luigi Favoloso ai danni della compagna Elena Morali. Un tradimento che l’ex Pupa ha scoperto grazie a numerose telecamere che la stessa ha nascosto nel suo appartamento. Nelle ultime ore è saltato fuori il nome della possibile amante e appartiene ad un volto noto del piccolo schermo, ovvero Paola Caruso.

Domenica sera, a Live Non è la D’Urso è giunta la risposta dell’ex Bonas di Avanti un Altro che ha spiegato che non c’è stato nessun tradimento con l’ex gieffino. La calabrese ha spiegato che lei, essendo amica della Morali, si è recata a casa sua per farle una sorpresa: “Noi siamo amiche e sono andata da lei per farle una sorpresa per il compleanno”.

La spiegazione di Paola Caruso

Entrambe ospite nella nuova puntata di Live Non è la D’Urso, Elena Morali non ha puntato il dito contro Paola Caruso. Tuttavia, l’ex Pupa le ha domandato perché non l’avesse avvisata di essere lei la ragazza dei filmati registrati dalla telecamere e la ragione per la quale sia entrata nel suo appartamento con Luigi Maria Favoloso.

A quel punto, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha spiegato questo: “Ho chiesto a Luigi di farmi entrare a casa vostra perché ho pensato di farti un regalo da abbinare alla tua cabina armadio fuxia e quindi volevo vedere meglio il colore”. In poche parole, aldilà delle spiegazioni delle due soubrette poco credibili, entrambe nello studio di Barbara D’Urso hanno detto che l’uomo non ha tradito la Morali. (Continua dopo il video)

Barbara D’Urso dice ad Elena Morali di non essere normale

Nonostante tutto, la decisione di riempiere il suo appartamento di telecamere perché si sospetta l’infedeltà della persona che si ama non è un comportamento per nulla normale. Infatti, per questo motivo anche la conduttrice napoletana Barbara D’Urso ad Elena Morali ha detto: “Secondo me tu non stai bene”.

Questa storia era venuta a galla qualche giorno fa quando la stessa ex Pupa era stata ospite a Pomeriggio Cinque. In quell’occasione la ragazza aveva lasciato senza parole Carmelita e tutti i suoi ospiti in studio.