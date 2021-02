GF Vip, in casa sarebbero entrati bigliettini nascosti nelle suole delle scarpe di Zelletta: il gossip impazza (FOTO)

In queste ore, alcuni telespettatori del GF Vip si sono resi conto che nella casa pare entrino dei bigliettini nascosti sotto le suole delle scarpe di un concorrente. La persona in questione sembrerebbe essere Andrea Zelletta.

A diffondere questo gossip è stato l’influnecer Amedeo Venza, il quale ha riportato su Instagram le segnalazioni di alcuni utenti. Se così fosse, chi potrebbero essere i mittenti di questi bigliettini e quale sarebbe il loro contenuto? Vediamo quali sono le ipotesi.

I bigliettini nascosti sotto le suole delle scarpe

Il reality show diretto da Alfonso Signorini sta per chiudere i battenti. Tra due settimane esatte, infatti, si giocherà la finale di questa interminabile edizione e si scoprirà chi sarà il vincitore o la vincitrice. Ad ogni modo, in questi cinque mesi sono stati diversi i gossip e le segnalazioni pervenute dagli utenti su alcune questioni poco chiare verificatesi nel reality. Prima tra tutte vi è, sicuramente, la questione inerente i presunti voti truccati a causa delle votazioni provenienti dal Brasile. Ad ogni modo, nelle ultime ore si sta facendo strada un nuovo gossip.

Alcuni utenti hanno notato che nella casa del GF Vip entrerebbero dei bigliettini nascosti sotto le suole delle scarpe di Andrea Zelletta. Questi potrebbero essere dei messaggi fatti recapitare al giovane da qualcuno al di fuori dell’abitazione. I protagonisti, infatti, in occasione della puntata, ricevono dai propri cari dei look da indossare. Non potendo prevedere quanto un singolo concorrente rimarrà in casa, infatti, è difficile ipotizzare quanti abiti portare con sé.

Le ipotesi degli spettatori del GF Vip

Per tale ragione, ci pensano i parenti a inviare degli indumenti ai vari inquilini. Ebbene, all’interno delle suole delle scarpe del concorrente Andrea Zelletta pare siano stati rinvenuti degli strani bigliettini. Essi potrebbero provenire dalla sua famiglia, la quale starebbe provando a mettersi in contatto con lui in qualche modo, oppure potrebbero avere un senso diverso.

I mittenti, infatti, potrebbero anche essere gli autori del programma che, con questo stratagemma, potrebbero fare delle confidenze ai vari protagonisti. Questa ipotesi, però, è la meno papabile, in quanto la produzione può parlare in segreto con i concorrenti all’interno dei confessionali. In ogni caso, al momento non è emersa ancora una spiegazione ufficiale di quanto starebbe accadendo. Non ci resta che attendere per scoprire qualcosa in più.