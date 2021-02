GF Vip, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò insieme: è solo una farsa degli autori? Il sospetto (VIDEO)

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sempre più vicini

Da qualche giorno a questa parte tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sembra essere nata un’intesa abbastanza forte. Tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 da quando sono entrambi inquilini della casa di Cinecittà ci son sempre state solamente delle allusioni.

Sospetti che sono arrivati sia dagli altri inquilini del reality show che dallo stesso conduttore Alfonso Signorini, ma le cose recentemente sembrerebbero essere diventate più serie. Infatti, sabato scorso il figlio dell’ex portiere dell’Inter ha rivelato all’attrice messinese, la quale è ancora fidanzata col conterraneo Giuliano Condorelli, di essere preso da lei.

Scatta il bacio fra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

Senza ombra di dubbio si tratta di una situazione abbastanza complicata, riconosciuta anche dai diretti interessati. Tuttavia, nella serata di domenica Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga si sono ritrovati ancora una volta molto vicini, sul letto. E proprio lì ci sono state numerose coccole e i primi sguardi d’intesa che hanno preceduto ad un tenero bacio. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

Un flirt creato a tavolino? Il sospetto

Ma ad un paio di settimane dalla fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip, pare ci sia la possibilità che nasca una nuova coppia, dopo quella formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Ma il popolo del web crede poco a questo flirt. Infatti, stando a molti utenti la storia tra i due gieffini non ispirerebbe fiducia e sincerità, proprio perché è nata dall’oggi al domani, e soprattutto creata a pochi giorni dal termine del reality show di Canale 5.

Un profilo che in questi cinque mesi di programmazione ha fornito numerosi retroscena sul GF Vip 5, ha confermato i seguenti dubbi: “La dinamica Zenga-Rosalinda era già prevista per la fine del programma. Durante la puntata è stata cancellata la clip tra Dayane e Rosalinda, per spingere ulteriormente questa unione”. Ecco il post in questione che ha provocato delle forti perplessità: