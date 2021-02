Alfonso Signorini nei guai: ‘Saranno svelate cose che nessuno sa su di lui’

Da fonti molto vicine a Salvo Veneziano sono state fatte delle rivelazioni piuttosto pesanti sul conduttore. Ecco che cosa sta succedendo

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini querela Salvo Veneziano e Stefano Bettarini

In questa quinta edizione del Grande Fratello Vip è successo davvero di tutto, complice la durata inaspettata del programma. Il reality doveva concludersi nei primi giorni di dicembre, invece non è ancora terminato e la finale sarà tra 15 giorni. Ebbene, in questa edizione, oltre a numerose polemiche, ci sono state molte squalifiche e non tutti l’hanno presa bene.

Ad esempio Stefano Bettarini è stato squalificato dopo appena tre giorni per aver pronunciato un’espressione toscana colorita mentre chiacchierava con i ragazzi. Per la produzione si tratta di una bestemmia, per tante persone no. L’ex calciatore ha fatto causa al programma e non perde occasione di attaccare Alfonso Signorini tramite i social.

Accanto a lui in questa guerra ci sono anche Filippo Nardi e Salvo Veneziano. Anche secondo loro la loro squalifica è stata ingiusta. Entrambi sono stati cacciati dal programma a seguito di frasi irrispettose verso le donne.

Peccato, però, che altri concorrenti abbiano detto cose simili e nessuno ha preso provvedimenti. Tuttavia, pare proprio che dopo i ripetuti attacchi da parte degli ex gieffini il conduttore abbia deciso di querelare due di loro: Stefano Bettarini e Salvo Veneziano.

È guerra: ‘Saranno svelate cose che nessuno sa’

Stefano Bettarini ha reagito a questa notizia andando avanti ad attaccare Alfonso Signorini sui social dicendo di avere la libertà di esprimere le proprie opinioni, come da articolo della Costituzione Italiana. Salvo Veneziano, invece, sembra essere deciso ad iniziare una guerra. Il sito di gossip GossipeTv ha avuto qualche rivelazione da una fonte molto vicina a Salvo.

Questa fonte ha dichiarato che “saranno svelate cose che nessuno sa in merito ad Alfonso Signorini” e non solo: “Sicuramente Alfonso Signorini pagherà questa cosa e Salvo sarà un libro aperto. Ci sono già accordi con ex gieffini per scoperchiare il vaso di Pandora. Peggio per lui che ha fatto la querela“. Insomma, alcuni si stanno preparando a svelare gli scheletri nell’armadio del conduttore anche se questa non corrisponde all’immagine che Signorini ha sempre dato davanti alle telecamere. Voi che cosa ne pensate?