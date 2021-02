Rosalinda Cannavò in lacrime dopo il bacio a Zenga al GF Vip: “Non mi presento in puntata” (VIDEO)

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono baciati, ma la ragazza ha avuto una reazione inattesa dopo l’accaduto in quanto è scoppiata in lacrime. Confidandosi con Stefania Orlando, infatti, l’attrice ha manifestato tutte le sue paure e insicurezze.

L’ostacolo più grosso da affrontare adesso che la ragazza si è aperta così tanto con il coinquilino è il suo fidanzato al di fuori. Giuliano, qualche puntata fa, era entrato in casa per manifestare il suo amore alla Cannavò ma, a quanto pare, lei non ricambia più il sentimento.

Le lacrime di Rosalinda dopo il bacio a Zenga

Dopo le effusioni romantiche e i teneri baci scambiati sul letto tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la ragazza ha avuto un crollo ed è scoppiata in lacrime. Subito dopo l’accaduto, infatti, l’attrice è andata in salotto ed ha cominciato a piangere. A quel punto, allora, è intervenuta Stefania Orlando, la quale ha provato a tranquillizzarla. La conduttrice le ha detto che deve seguire quello che sente e le sue emozioni. Se in cuor suo non nutre più amore nei confronti del suo fidanzato è giusto che affronti la situazione.

La Cannavò ha annuito, ma non ha potuto fare a meno di mostrarsi profondamente provata per tutta la situazione. La ragazza ha ammesso che non avrebbe mai voluto che tutto questo accadesse all’interno della casa del GF Vip in quanto teme di ferire profondamente Giuliano. Malgrado questo, però, la protagonista non può fare a meno di ammettere che, purtroppo, non è più innamorata di lui. Il legame che la univa a lui non è più così forte come un tempo.

La Cannavò spaventata dalla puntata

Di questo se n’erano accorti già tutti quando Giuliano venne al GF Vip per confrontarsi con la sua fidanzata. In tale occasione destò parecchio scalpore il fatto che l’attrice lo avesse salutato dicendogli di volergli bene, invece, di dirgli di amarlo. Da quel momento in poi, i dubbi della ragazza sono diventati sempre più forti, fino a raggiungere la consapevolezza che il suo sentimento è cambiato.

Rosalinda Cannavò, quindi, ha baciato Zenga ma è comunque scoppiata in lacrime in quanto dispiaciuta per tutta la situazione. Il suo timore, inoltre, è anche quello di dover affrontare questo argomento durante la prossima puntata del programma. Per tale ragione, la ragazza ha ironicamente detto che non si sarebbe presentata. (Clicca qui per il video)