Il Paradiso delle signore anticipazioni 17 febbraio: Marta scopre un retroscena su Vittorio e Beatrice

Mercoledì 17 febbraio andrà in onda un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che a casa Conti la situazione si farà sempre più tesa. Beatrice sarà insofferente alla presenza di Marta e quest’ultima farà una scoperta inattesa.

Al grande magazzino, invece, Armando si troverà a prendere una dura decisione. Agnese, invece, sarà sempre più in conflitto con suo marito Giuseppe. La situazione è diventata sempre più tesa da quando lui ha ripreso a lavorare.

Anticipazioni 17 febbraio: Marta farà una scoperta su Vittorio e Beatrice

Nella puntata numero 88 del Paradiso delle signore, che andrà in onda mercoledì 17 febbraio, vedremo che il clima in casa Conti sarà sempre più teso. Il ritorno anticipato di Marta ha scombussolato completamente Beatrice e Vittorio. I due si erano appena scambiati il loro primo bacio quando, inaspettatamente, è ritornata la moglie di Conti da New York. La situazione diventerà così insostenibile al punto che Beatrice manifesterà la sua insofferenza a vivere sotto lo stesso tetto della moglie di suo cognato.

Giunti a questo punto, quindi, la dama si confiderà con Vittorio e gli paleserà il suo malessere. Anche il direttore dello shopping center, dal canto suo, sarà molto in difficoltà per tutta questa situazione. Nel frattempo, Marta comincerà a notare qualcosa di strano, per tale ragione inizierà ad indagare. Ad un certo punto, la figlia di Umberto verrà a conoscenza di un retroscena sul passato di suo marito e di sua cognata che prima ignorava completamente.

Nuovi amori al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, invece, vedremo che al Paradiso delle signore, nella puntata del 17 febbraio, Armando si troverà a prendere una dura decisione. Il capo-magazziniere dovrà sceglie chi tra Maria e Irene dovrà interpretare il ruolo di protagonista dello spettacolo che sta organizzando. Le due ragazze, intanto, saranno sempre più in competizione anche per conquistare il cuore di Rocco. Federico, dal canto suo, mostrerà un certo interesse per Ludovica.

La Brancia, invece, sarà sempre più invischiata nelle situazioni che riguardano Marcello. Quest’ultimo non si è ancora liberato del Mantovano e la fanciulla si rivelerà un prezioso aiuto per lui. A casa Amato, invece, ci sarà un clima parecchio teso. Da quando Giuseppe ha cominciato a lavorare come portiere di notte non riuscirà più a trovare del tempo da dedicare a sua moglie. Tale situazione non farà che inasprire ancor di più i conflitti tra loro.