Oroscopo 16 febbraio 2021: novità per Leone, tensioni per Capricorno

L’Oroscopo del 16 febbraio 2021 esorta i Leone a cogliere al volo delle novità. I Capricorno, invece, potrebbero vivere qualche momento di tensione, mentre i Pesci sono desiderosi di vivere un amore travolgente.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata comincerà in modo particolarmente energico. Oggi vi sentite al top della vostra forma fisica, pertanto, approfittatene per risolvere tutte quelle questioni che, solitamente, vi annoiano. In campo professionale ci saranno delle interessanti occasioni dal cogliere al volo.

Toro. Nella vostra vita urge un cambiamento. Il vostro corpo e la vostra mente stanno provando in tutti i modi a palesarvi un malessere, il quale si potrebbe manifestare anche attraverso un malore fisico. Ascoltate i richiami del vostro inconscio e non ignorare quello che sta provando a comunicarvi.

Gemelli. I rapporti di coppia che hanno vissuto qualche alto e basso in questo periodo potranno, finalmente, distendersi. Se, invece, vi trovate a vivere una relazione appena nata, apritevi di più e non siate timorosi. In campo professionale, invece, è necessario essere concentrati.

Cancro. L’Oroscopo del 16 febbraio 2021 vi esorta a mantenere la calma e la concentrazione. Specie in campo professionale potrebbero presentarsi delle situazioni sgradevoli, che potrebbero spingervi a dare luogo a discussioni. Evitate i conflitti perché non farebbero altro che peggiorare il vostro umore.

Leone. In amore sono favoriti i single o coloro i quali si stanno apprestando a cominciare una relazione. I nati sotto questo segno, infatti, si trovano in una fase di cambiamento, dove le nuove situazioni ed esperienze verranno accolte di buon grado. Anche in campo professionale urge una ventata di novità.

Vergine. Dal punto di vista sentimentale non c’è nulla che vi turba. Lo stesso, però, non può dirsi per quanto riguarda la sfera lavorativa ed economica. In questo periodo, infatti, avrete tante spese da affrontare, pertanto, è necessario non perdere il controllo dando luogo ad acquisti inutili.

Previsioni 16 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore non vince chi fugge, ma chi lotta. Se ci sono delle questioni in sospeso, affrontatele senza utilizzare troppi sotterfugi. In campo lavorativo, invece, oggi bisognerà affrontare qualche piccolo impedimento, ma non abbattetevi perché non è nulla di irrisolvibile.

Scorpione. Questo è il momento di ascoltare solo il vostro cuore e di non dare peso a quello che dicono gli altri. Spesso siete estremamente ostinati nel far prevalere le vostre idee, ma stavolta sarebbe opportuno mollare un po’ la presa. Non provate a tutti i costi ad ottenere la ragione, perché non è sempre così.

Sagittario. I nati sotto questo segno sono estremamente lunatici e tengono a gettarsi a capofitto nelle cose, per poi pentirsi amaramente. Cercate di essere un po’ più razionali, specie se dovete prendere delle decisioni importanti. In campo professionale siate prudenti se state incominciando una nuova collaborazione.

Capricorno. Nell’ultimo periodo vi siete trovati a rimandare molte cose. L’Oroscopo del 16 febbraio 2021 vi esorta a smetterla di adoperare questo atteggiamento e prendere le decisioni necessarie. In amore, invece, potrebbe esserci qualche piccolo momento di tensione.

Acquario. Nella giornata odierna ci sarà modo di palesare i vostri sentimenti alla persona amata. Non tenetevi le cose dentro, perché in questo modo c’è il rischio di lasciarsi scappare qualche bella occasione. In campo professionale, invece, è giunta l’ora di prendere delle decisioni e di impuntarsi, se necessario, per far prevalere le proprie idee.

Pesci. In questo momento sarete pervasi dal bisogno di lasciarvi andare e di eliminare i paletti che spesso siete soliti mettere. Specie in amore, sentite la necessità di vivere appieno un sentimento che vi sconquassi e che vi regali tanta felicità. Nel lavoro siete un po’ distratti.