Uomini e Donne, Enzo Capo e Lucrezia Massimo si sposano: alla proposta c’era anche Armando (VIDEO)

Enzo Capo, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, e Lucrezia Massimo si sposano. Il protagonista ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna e il tutto è stato immortalato sui social attraverso un video.

All’evento ha preso parte anche Armando Incarnato, attualmente esponente del talk show pomeridiano, il quale è apparso particolarmente trasportato dal momento romantico. Vediamo, quindi, cosa è accaduto e come l’ha presa Pamela Barretta.

La proposta di matrimonio di Enzo Capo a Lucrezia Massimo

In queste ore, su Instagram è stato pubblicato un video inerente la proposta di matrimonio che un ex cavaliere di Uomini e Donne ha fatto alla sua compagna. I protagonisti di questo momento così romantico sono Enzo Capo e Lucrezia Massimo, i quali hanno annunciato che si sposeranno. Durante la giornata di San Valentino i due innamorati sono andati a mangiare fuori in un noto ristorante del napoletano. Dopo aver pranzato, poi, lui ha esortato la donna ad andare in una zona più vicina al mare e le ha chiesto di voltarsi di spalle.

In quel momento, amici e parenti sono accorsi per immortalare la proposta di matrimonio. Enzo si è inginocchiato ed ha aperto lo scatolino con l’anello. La sua compagna si è voltata ed è scoppiata in lacrime nel momento in cui si è resa conto di cosa stesse accadendo. I due, dunque, si sono abbracciati e baciati, mentre i presenti si sono mostrati particolarmente partecipativi. (Continua dopo il video)

La reazione dei fan e di Pamela

All’evento c’era anche Armando Incarnato, il quale è rimasto in ottimi rapporti con Enzo, malgrado la sua uscita poco felice dal programma di Canale 5. Ad ogni modo, la proposta di matrimonio che Enzo Capo ha fatto a Lucrezia Massimo ha lasciato di stucco i fan. In molti hanno commentato al di sotto del video in questione mostrando tutto il loro stupore. La relazione tra i due, infatti, è nata da svariati mesi, pertanto, a molti è apparsa prematura questa decisione.

Pamela Barretta, invece, non ha ancora proferito parola in merito. La donna ha sempre accusato il suo ex di averla tradita proprio con Lucrezia. A suo avviso, infatti, il cavaliere era fidanzato con la donna in questione già da quando lui venne a Uomini e Donne. La notizia inerente il matrimonio, dunque, potrebbe confermare ancor di più i sospetti della dama, che di recente è tornata nel parterre del programma.