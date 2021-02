Asia Argento contro uno degli ospiti di Giletti: “Zitto! Ti infilo il tacco in bocca!” (VIDEO)

Asia Argento a Non è l’Arena per parlare di violenze

Tra i vari ospiti del nuovo appuntamento di Non è l’Arena, il programma domenicale di La7 condotto da Massimo Giletti, in studio era presente anche Asia Argento. La ragione del suo invito è da legare all’argomento di cui si è parlato durante tutta la serata, ossia il caso Genovese.

La nota attrice e figlia del regista horror Dario, che anni fa è finita alla ribalta per essere la prima ad aver denunciato Harvey Weinstein accusandolo di averla stuprata, ha detto la sua visto che ha un’esperienza in tal senso. In collegamento anche il giornalista Pietro Senaldi, ovvero il direttore del quotidiano nazionale Libera. L’uomo però, se la sarebbe presa con la possibile fiamma di Fabrizio Corona per alcune frasi dette in passato.

L’attrice romana aggredisce verbalmente il direttore di Libero

Entrambi ospiti a Non è l’Arena, parlando di violenze il direttore di Libero, Pietro Senaldi, rivolgendosi ad Asia Argento ha asserito: “Bisogna mettere una didascalia quando parla Asia Argento. Ha detto: “lo stupro mi ha arricchito, bisogna stravolgerlo“. Ovviamente la diretta interessata non è rimasta a guardare replicando in modo violento: “Stai zitto! Devi stare zitto! Devi stare zitto! Hai rotto le p***e a tutte le donne!”.

Il giornalista non si è fatto intimidire ed ha risposto che lei è una donna violenta, così l’attrice capitolina si è sfilata la scarpa rispondendo così: “Ti meno, ti infilo il tacco in bocca come in un film di Dario Argento! Tu sei violento, hai un’anima sporca”. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

Asia Argento, il web insorge per le sue frasi a Non è l’Arena

La reazione di Asia Argento non è piaciuta per nulla al popolo del web. Infatti, su Twitter è finito in tendenza il nome della figlia del noto regista horror Dario Argento. Ma le prese di posizione non state state a favore della donna per le varie dichiarazioni fatte domenica sera a Non è l’Arena di Massimo Giletti.

L’attrice, infatti, ha affermato durante la discussione sulla vicenda Genovese, che tutti i ragazzi si sono drogati almeno una volta. Ovviamente, sul social network tutti i giovano che non hanno mai fatto uso di sostanze stupefacenti si sono scagliate contro di lei. Ma hanno fatto una ramanzina anche al direttore di Libero.