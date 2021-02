Salvo Veneziano asfalta Rosalinda Cannavò: “Rispetto zero”, sul web scoppia il caos (VIDEO)

Le effusioni che si sono scambiati Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga al GF Vip stanno sollevando un grosso polverone, specie Salvo Veneziano ha giudicato in modo parecchio duro l’accaduto. L’ex concorrente del reality show ha condiviso un video su Instagram, che sta generando molto sgomento.

Il pizzaiolo ha accusato la ragazza di essersi comportata in modo davvero inopportuno. Secondo il suo punto di vista, avrebbe potuto attendere la fine di questa esperienza prima di lasciarsi andare a delle effusioni così romantiche con un altro uomo.

Le accuse di Salvo Veneziano

Salvo Veneziano ha pubblicato dei video davvero critici contro Rosalinda Cannavò. Il protagonista ha raggruppato un insieme di clip inerenti la concorrente e tutti i comportamenti incoerenti che ha assunto in questa esperienza. Veneziano è partito dal confronto finto tra la ragazza e Massimiliano Morra, per poi arrivare a quando insinuò che l’ex gieffino fosse omosessuale. Nella clip sono stati inglobati diversi momenti in cui la protagonista cambiava in modo repentino il suo punto di vista su certe situazioni.

In ultimo, Salvo ha pubblicato la clip in cui la Cannavò si è lasciata andare con Zenga a due settimane dalla fine del reality show. Secondo il punto di vista del pizzaiolo, infatti, l’attrice ha mostrato di avere davvero poco tatto e rispetto nei confronti di Giuliano. I pianti a cui si sta lasciando andare in casa, infatti, sono assolutamente finti e ingiustificati, in quanto si sarebbe potuta comportare in modo differente. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Veneziano (@salvovenezianoofficial)

La reazione del fidanzato di Rosalinda Cannavò

Secondo Salvo Veneziano, un amore può finire, ma Rosalinda Cannavò avrebbe potuto attendere la fine del programma per parlare con il suo fidanzato, lasciarlo e iniziare una nuova storia con Zenga. Il suo commento, però, ha sollevato parecchi dissensi. Moltissimi utenti si sono scagliati contro di lui accusandolo di aver esagerato ad esprimersi in quel modo contro Rosalinda.

Quest’ultima, infatti, secondo molti si sarebbe comportata sempre in modo rispettoso, malgrado il suo sentimento per Condorelli fosse giunto al termine. Per tale ragione, non sembra corretto parlare in quel modo di lei. Nel frattempo, Giuliano è completamente sparito dai social disattivando il suo account. Molto probabilmente, il giovane non ha nessuna intenzione di essere tediato dalla curiosità dei fan, i quali non aspettano altro che una sua reazione agli ultimi accadimenti.