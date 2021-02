Uomini e Donne, Gemma Galgani non riesce a superare il lutto: “Porto ancora le cicatrici”

Gemma Galgani non riesce a superare la perdita della madre

Senza ombra di dubbio Gemma Galgani è una dei pilastri assoluti del Trino over di Uomini e Donne. Infatti, la dama piemontese è presente nel dating show ideato e condotto da Maria De Filippi da quasi tredici stagioni. E’ a tutti gli effetti uno dei personaggi più forti e riconoscibili della televisione italiana. In questo lungo arco di tempo però, l’acerrima nemica di Tina Cipollari non ha ancora trovato l’anima gemella in grado di farla innamorare e di conseguenza e portarla via dal programma di Canale 55.

Nel frattempo, in una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, la piemontese ha raccontato uno dei momenti più difficili della sua vita. “Patisco molto i distacchi e l’addio di mia madre è stato il momento più doloroso, ne porto ancora le cicatrici”, ha asserito la donna. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato l’ex fiamma del gabbiano fiorentino Giorgio Manetti.

La dama torinese svela uno dei momenti più belli della sua vita

Stando alle sue dichiarazioni, Gemma Galgani vive di emozioni, ma nello stesso tempo dei momenti trascorsi con un uomo per cui prova dei sentimenti diventa in qualche modo indimenticabile. A quel punto il giornalista di Uomini e Donne Magazine ha chiesto alla 71enne torinese qual è uno dei suoi momenti più belli che si porta dentro.

La diretta interessata ha svelato: “La notte passata a guardare le stelle con quello che sarebbe diventato mio marito”. Attimi in cui la protagonista del parterre senior di U&D sembra di toccare il cielo con un dito e che danno l’illusione che possano durare per tutta la vita.

Uomini e Donne: come procede tra Gemma Galgani e Maurizio Peduzzi?

Nel frattempo, i numerosi telespettatori di Uomini e Donne si stanno chiedendo cosa sta accadendo tra Gemma Galgani e Maurizio Peduzzi. La dama torinese e il cavaliere si stanno frequentando, ma il loro rapporto è particolarmente difficile, visto che l’uomo è abbastanza ironico mentre lei piuttosto seriosa.

Nell’ultimo appuntamento del Trono over, ad esempio, la piemontese ha fatto sapere a tutti i presenti di essere rimasta senza parole da uno scatto molto particolare che l’uomo le ha inviato sul cellulare dopo tante poesie. Bisognerà attendere l’evolversi del loro rapporto per capire se continueranno a conoscersi oppure se troncheranno.