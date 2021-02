Uomini e Donne puntata di oggi: Riccardo esce dallo studio, Alessandra va in bianco

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 16 febbraio, vedremo che Riccardo e Roberta continueranno a confrontarsi. Durante il dibattito, però, emergeranno delle considerazioni parecchio importanti inerenti i sentimenti reciproci.

Nel dettaglio pare che tra i due stia nascendo un sentimento d’amore. Successivamente, poi, si parlerà anche di un triangolo amoroso, quello formato da Alessandra, Angela e Giancarlo. La prima si troverà ad andare in bianco in quanto il cavaliere le darà buca per uscire con la rivale.

Riccardo e Roberta fuori dallo studio di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Riccardo continuerà a mostrare il suo risentimento per il fatto che Roberta stia cominciando a sentire un altro uomo, Alessandro. Guarnieri, allora, dopo un lungo ed acceso dibattito, deciderà di uscire dallo studio. L’uomo sarà troppo stanco di sentirsi ripetere sempre di non essere un uomo passionale e propenso al contatto fisico verso una donna. Per tale ragione, deciderà di andare via.

Roberta, però, deciderà di seguirlo. Al loro rientro, poi, lei spiegherà che in questi quindici giorni non si sono visti, ma si sono comunque sentiti molto in quanto entrambi sembrano provare qualcosa di importante. A quel punto, allora, lui le dirà che se lei si sta innamorando, anche lui è sulla stessa direzione. Malgrado questo, non si sente pronto ad uscire dallo studio insieme a lei.

Nella puntata di oggi, un triangolo amoroso

Successivamente, poi, si passerà a Giancarlo, Angela e Alessandra. I primi due si sono visti la sera prima della puntata ed hanno trascorso un paio d’ore insieme. Questo ha fatto innervosire parecchio Alessandra. La dama, infatti, è uscita con il cavaliere la stessa sera ed aveva anche prenotato la camera di un hotel per trascorrere insieme a lui un paio di giorni. Giancarlo, però, verso ora di cena l’ha liquidata per trascorrere del tempo insieme alla rivale. La dama, quindi, si è trovata costretta a cenare da sola.

Alessandra paleserà il suo malcontento nella puntata di oggi di Uomini e Donne e dirà di essere sempre stata consapevole di non avere l’esclusiva, tuttavia, non è disposta a tollerare questo genere di rifiuti. Per tale ragione, dopo un po’ di titubanza, deciderà di interrompere la conoscenza. Ad ogni modo, Angela dirà di star frequentando anche Biagio, tuttavia, non si fida completamente del suo modo di fare e vuole capire se stia recitando un ruolo oppure no.