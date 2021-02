Uomini e Donne, anticipazioni del 16 febbraio: Riccardo scappa, Roberta lo segue

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show di Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5. Dopo una puntata abbastanza movimentata che ha visto protagonista Gemma Galgani, Maria e Maurizio G., oggi pomeriggio il pubblico a cosa assisterà?

Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, dicono che si tornerà a parlare di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, ma anche di Angela, Alessandra e Giancarlo. Il cavaliere è uscito con entrambe la la seconda sarà molto arrabbiata in studio.

Trono over: Alessandra furiosa con Giancarlo

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che si parlerà di Giancarlo e Angela. Quest’ultima è uscito col cavaliere per un paio d’ore, per questo motivo Alessandra in studio sarà molto arrabbiata. Infatti, la dama aveva prenotato per loro due una camera d’hotel per due giorni, però Giancarlo dovendo vedersi con l’altra spasimante l’ha lasciata all’ora di cena. A quel punto lei si è vista costretta a mangiare da sola, dopo aver organizzato anche un happy ending.

L’uomo è tornato più tardi in albergo da lei. Alessandra era d’accordo sul fatto che lui vedesse anche altre persone, ma non in quel modo lasciandola sola. Infatti, lei si è sentita offesa, per cui deciderà di troncare la frequentazione, anche se in un primo momento avrà un attimo di tentennamento, tanto da spingere Tina Cipollari ad accusarla di non avere carattere.

Intanto, Angela sta conoscendo anche Biagio e lo reputa una persona perbene, però vuole capire se il suo modo di essere è veritiero oppure no. Pr tale ragione i due continueranno a vedersi almeno finché non avrà le idee più chiare.

La De Filippi vuol far scegliere Riccardo ma lui non ci sta

Gli spoiler del nuovo appuntamento di Uomini e Donne, svelano anche che Riccardo uscirà dallo studio e Roberta lo seguirà per parlarne fuori. A quel punto la conduttrice pavese Maria De Filippi proverà in tutti i modi di premere il piede sull’acceleratore e proporrà al Guarnieri di accettare la sua proposta, cioè far mettere le sedie al centro studio e scegliere. Ma il personal trainer pugliese non si lascerà convincere dalla padrona di casa. Continuerà a sentire la Di Padua, ma di uscire di lì insieme dal Trono over ancora non se ne parla.