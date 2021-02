Rosalinda Cannavò ha preso definitivamente una decisione su Giuliano e Andrea Zenga (VIDEO)

Rosalinda Cannavò ha preso una decisione su Giuliano e Zenga

Domenica sera, dopo un serrato corteggiamento, Rosalinda Cannavò si è lasciata andare con il coinquilino Andrea Zenga accettando le sue coccole. Infatti, da qualche settimana la giovane attrice messinese aveva una serie di dubbi sul suo lungo fidanzamento col conterraneo Giuliano Condorelli. Ora però, sembra proprio che la 28enne sicula abbia preso una decisione definitiva.

Dopo il bacio con il figlio di Walter Zenga, la gieffina è andata in salotto a piangere ed è stata consolata da Stefania Orlando. La bionda conduttrice le ha domandato: “Stai facendo quello che senti davvero?“. A quel punto la Del Vesco ha risposto sicura: “Sì! Ormai non c’è più interpretazione per la mia relazione. Alla base c’erano dei miei dubbi e ora c’è una certezza. Però è difficile perché sono qui dentro. La presenza di Andrea è servita a farmi capire e a togliermi i dubbi. Mi ha fatto capire che il grande dubbio era fondato“.

La 28enne si confida con Samantha De Grenet

Il giorno seguente è arrivata la consapevolezza che la sua relazione sentimentale con Giuliano Condorelli è giunta al capolinea e Rosalinda Cannavò ha dichiarato i suoi pensieri alla coinquilina a Samantha De Grenet.

“Mamma mia Samy. Oggi è dura. Zenga è arrivato e mi ha abbracciata. Non so gestire questa situazione. Vorrei trovare le parole più opportune [con Giuliano]. Io ho già capito tutto. Me l’ha detto anche la psicologa, di vivermela con serenità, che chi mi giudica è un problema loro. Mi ha detto che ho 28 anni e che con lui non ho figli o matrimonio”, ha fatto sapere l’attrice messinese alla compagna d’avventura.

Ma non è finita qui, infatti al Grande Fratello Vip 5 Rosalinda Cannavò parlando con l’amica Samantha De Grenet ha detto anche che al momento non sa bene come gestire questa situazione che si è venuta a creare.

“Sarei ipocrita a far finta e a scrivere una letterina di San Valentino a Giuliano, sarei falsa. Non è stato Andrea a farmi capire quella cosa con Giuliano, era già così”, ha asserito la 28enne messinese. La cosa è certa, ormai il suo conterraneo dovrà farsene una ragione.