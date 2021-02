Dayane Mello, le accuse di Rosalinda Cannavò: “Lei è gelosa, nominerà Zenga”

Dayane Mello vuole nominare Andrea Zenga per gelosia

Il recente avvicinamento tra Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga al Grande Fratello Vip 5 ha fatto storcere il naso a diverse persone. Infatti, oltre alle ‘Rosmello’, fan di della siciliana e della brasiliana, ora anche la stessa Dayane Mello non ha preso per niente bene le le manifestazioni d’affetto fra la sua amica speciale e il modello. L’ex fidanzata di Stefano Sala infatti, nelle ultime ore ha detto di essere un po’ gelosa e l’attrice messinese l’ha immediatamente riferito a Samantha De Grenet.

“Dayane dice che nominerà Zenga. Amore lo nomina. Lei è così, io la conosco meglio di te. Lei è gelosa. Non gelosa di lui, gelosa di me. Subito l’ho vista quando sono uscita da parlare con lui e sono entrata dentro con lei. Ho visto il suo sguardo, io conosco il suo modo di reagire. Dici che lo fa per stuzzicarmi? Sami tu vuoi vedere sempre il buono”, ha 28enne ha detto alla soubrette romana. (Continua dopo il video)

La modella brasiliana gelosa dell’attrice messinese

Ebbene sì, recentemente al Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello ha ammesso si essere particolarmente gelosa della sua amica speciale Rosalinda Cannavò. “Samantha ti ha detto le mie stesse cose su Andrea ma in modo diverso? Non paragonare me e Samantha. Io e lei abbiamo un’altra cultura, non abbiamo lo stesso pensiero, cambia tanto. Amore io poi sono anche gelosa, sono molto gelosa. Se non ti faccio star bene scusami”, ha detto la modella brasiliana all’attrice sicula. (Continua dopo il video)

D: “E io sono molto gelosa”

R: “e se sto male è anche perché tu per me sei fondamentale” HO BISOGNO DI UNO PSICOLOGO #rosmello #gfvip https://t.co/lLfEhCcNtU — cavvy♀🦕💛 (@dalila_cav) February 15, 2021

Polemica su Dayane Mello consapevole delle votazioni esterne

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 c’è un’atmosfera rovente per il sospetto dei voti pilotati che arrivano direttamente dal Brasile. Nel nuovo appuntamento del reality show di Canale 5 è stato proclamato il terzo finalista di questa edizione.

A far discutere il popolo del web, è il fatto che Dayane Mello una volta uscita dal confessionale, ha fatto capire alla sua amica speciale Rosalinda Cannavò di essere in testa alle votazioni. Come lo ha saputo? Glielo hanno detto gli autori?