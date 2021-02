Isola dei Famosi 15, Amedeo Goria estromesso dal reality nonostante il contratto firmato: ecco perché

L’Isola dei Famosi 2021 riparte i primi di marzo

Il prossimo primo marzo si concluderà la quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma il pubblico di Canale 5 non rimarrà orfano di reality show. Infatti, una settimana dopo prenderà il via L’Isola dei Famosi 2021. E se siamo a conoscenza della conduzione di Ilary Blasi al posto dell’uscente Alessia Marcuzzi, ancora ci sono delle grandi incertezze sul cast dei naufraghi che sbarcheranno in Honduras, ma anche l’inviato e gli opinionisti.

Per quest’ultimi si parla di Elenoire Casalegno corrispondente dall’Honduras, mentre in studio potrebbero esserci Iva Zanicchi, già veterana in quel ruolo e Tommaso Zorzi. Ovviamente al momento sono solo delle voci e nulla di certo.

Il possibile cast dell’Isola dei Famosi 15

Mancano solo tre settimane all’avvio della 15esima edizione dell’Isola dei Famosi, reality show che torna sul piccolo schermo dopo un paio d’anni di fermo. Stando alle indiscrezioni circolate in rete, in Honduras andranno l’opinionista Giovanni Ciacci, l’ex calciatore Paul Gascoigne, l’attore Brando Giorgi, la conduttrice Elisa Isoardi.

Ma anche Vera Gemma, un Visconte top secret, Akash Kumar, Fariba (ovvero la madre di Giulia Salemi), l’ex pugile Clemente Russo, il cromatologo Lanzo, la soubrette Angela Melillo, la barzellettiera e comica Valentina Persia e infine anche Amedeo Goria. Ricordiamo che quest’ultimo dopo anni di giornalismo in Rai ultimamente è spesso ospite a Mediaset per la partecipazione della figlia Guenda e dell’ex moglie Maria Teresa Ruta al GF Vip 5.

Amedeo Goria sostituito da Massimiliano Rosolino

Nelle ultime ore però, si è venuti a sapere che Amedeo Goria, comparso non prenderà più parte all’Isola dei Famosi 2021. Per quale motivo? Il rifiuto sarebbe dovuto a causa del mancato superamento di alcuni test medici che valutano lo stato di salute generale dei naufraghi. C’è da dire però, che il giornalista sportivo aveva già firmato il contratto. Al suo posto, entrerà il campione olimpico Massimiliano Rosolino.

“Amedeo Goria non partirà per il nuovo reality di Canale 5. Il famoso giornalista sportivo, che ha un passato glorioso in Rai dove ha raccontato Mondiali di calcio e sport di ogni tipo, non partirà per la nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Mai come di questi tempi la Produzione richiede parametri perfetti prima della partenza per un reality molto difficile come l’Isola dei famosi”, si legge in rete.