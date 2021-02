Giulia Salemi piange dopo la diretta per aver fatto il pieno di nomination: “Mi hanno isolato” (VIDEO)

Giulia Salemi nominata da quasi tutti i gieffini

Lunedì sera su Canale 5 è andato in onda il 40esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 che ha visto decretare il terzo finalista: Tommaso Zorzi. Ma non è finita qui, la sua ormai ex amica Giulia Salemi è finita in nomination insieme a Stefania Orlando.

L’influencer italo-persiana è stata votata da gran parte degli inquilini della casa di Cinecittà, per questo motivo durante la notte è crollata e di conseguenza è scoppiata a piangere. A confortarla solo il fidanzato Pierpaolo Pretelli e la modella brasiliana Dayane Mello.

L’influencer italo-persiana sconfortata e in lacrime

Dopo aver ricevuto la nomination, grazie ad un’incetta di voti, Giulia Salemi immediatamente dopo la diretta del Grande Fratello Vip 5 ha avuto un momento di sconforto. Per questo motivo ha iniziato a piangere confidandosi solo con l’ex Velino di Striscia la Notizia e la Mello.

“Loro? Sono un gruppo naturale che si è creato ed a me mi hanno piano piano isolato, non voglio sindacare le nomination ma le loro motivazioni. La nomination di Rosalinda non me l’aspettavo, mi ha detto che io con Tommaso sono andata a colpirlo sul personale, io? Per una volta che rispondo mi devo sentire dire certe cose? Anche Zenga e Zelletta, non me le aspettavo. E’ stata una nomination dietro l’altra. Ci rimango male, ma non voglio passare da vittima”, ha detto la figlia di Fariba singhiozzando. (Continua dopo il video)

Stefania e Tommaso consolano Giulia Salemi

Sentendola piangere in camera, qualche minuto dopo è arrivata anche Stefania Orlando che ha provato in tutti i modi a consolarla. “Ti giuro, umanamente mi dispiace: non mi aspettavo che tutti nominassero te, nessuno voleva ferirti, te lo assicuro, stiamo giocando. Mi dispiace tanto sapere che stai male, non voglio vederti così e mi dispiace, davvero tanto. Questo comunque dimostra che non ci mettiamo d’accordo, perché io non potevo immaginare che tutti ti votassero, è una cosa brutta, lo so”, ha detto la bionda conduttrice.

Oltre a quest’ultima, anche Tommaso Zorzi si è reso conto che la modella milanese stava davvero male quindi è andato ad abbracciarla. Finalmente fra i due la tensione è finita pronti a riprender il loro rapporto d’amicizia?