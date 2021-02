GF Vip, Dayane Mello nella notte sbotta contro Rosalinda: “Da lei mi aspetto di tutto ora” (VIDEO)

Lunedì sera, in occasione del 40esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5, quasi tutti gli inquilini del loft di Cinecittà hanno nominato Giulia Salemi. Naturalmente la diretta interessata non l’ha presa per niente bene al punto di avere un crollo emotivo con tanto di lacrime. Anche Rosalinda Cannavò ha seguito le orme dei coinquilini votando l’influencer italo-persiana.

Iniziativa che non è stata per nulla apprezzata dalla sua amica speciale Dayane Mello, che dopo la diretta è sbottata contro di lei. “Non è bello quello che hai fatto. Eri sua amica e l’hai nominata. Da tre mesi che fai un percorso con lei e poi l’hai nominata. Posso dirti quello che penso? Allora adesso mi aspetto che alla fine se saremo io e Zenga tu sceglierai lui e nominerai me?”, ha detto la modella brasiliana.

Quest’ultima le ha fatto presente che non sta litigando con lei, ma sta dicendo quello che pensa. “Lei era tua amica capito? Questo è quello che ha fatto anche con Sonia. Se non conta nulla arriverà il momento che nominerai me. Se mi troverò in una situazione se scegliere tra te e Samantha allora forse sceglierò Samantha”, ha tuonato l’ex di Sala. (Continua dopo il video)

Ma il rimprovero di Dayane Mello nei confronti di Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip 5 non è terminato qui. La modella brasiliana, infatti, ha continuato così: “Non è detto che io resti la sua prima scelta. Quando avevamo discusso lei ha detto che aveva pensato di nominarmi, io non l’ho mai pensato. Da lei mi aspetto di tutto. Ragazzi mica sono Gesù, sto dicendo la mia opinione. Sami ha fatto questa cosa anche con te. Forse lei dà poco peso alle nomination? Se la nominerei adesso? Non lo so. Se adesso mi trovassi a scegliere tra lei e Samantha, non lo so. Poi vi rendete conto cosa mi ha fatto? Sono stata l’ultima a sapere che lei era interessata a Zenga?!”.

Dopo questo discorso è palese che la ragazza è molto gelosa di Adua Del Vesco e del suo nuovo rapporto con Andrea Zenga. Quindi l’attacco all’amica non sarebbe dovuto alla nomination fatta alla Salemi ma alla storia col modello. (Continua dopo il video)

In tutto questo quale è stata la reazione di Rosalinda Cannavò al rimprovero di Dayane Mello? La giovane attrice messinese si è appartata con Andrea Zenga e ha dichiarato di essere particolarmente delusa dall’atteggiamento modella brasiliana.

“A volte non la capisco. In passato ho visto dei video dove diceva delle cose… Per quanto penso di conoscerla, ma ho visto delle cose… Ma poi viene a fare la morale a me? Oh, è un gioco. Come gli altri nominano me, io posso nominare gli altri. Non ho voglia di moralisti adesso, so benissimo come funziona la vita. Che faccia la moralista con gli altri. devo essere messa in croce da lei? Ma stiamo scherzando?!”, ha detto la gieffina.

Oh come on now. Rosalinda don’t act as if you’re the victim now

Dayane nominated Guilia before because they argued and they weren’t as close till D’s brother died

But what R did to G is pure betrayal🤧#rosmello #prelemi #gfvip #dayanemello #giuliasalemi pic.twitter.com/SSgWIDh1C2

— Emily (@badgurlemily) February 16, 2021