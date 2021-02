GF Vip, Signorini smaschera Tommaso Zorzi: “Sapeva che la porta rossa era chiusa, poteva uscire altrove”

La puntata di ieri del GF Vip è stata davvero esilarante. Moltissimi sono stati i colpi di scena e le dinamiche venutesi a creare. Tra di esse, c’è stato anche un momento in cui Alfonso Signorini ha disciolto un dubbio che riguarda Tommaso Zorzi.

Dopo la puntata di venerdì scorso, l’influencer diede luogo ad una scenata davvero estrema durante la quale minacciò di abbandonare la casa. Il giovane varcò la soglia della prima porta rossa, ma dinanzi la seconda restò bloccato in quanto essa fosse chiusa. Ebbene, a quanto pare, il ragazzo lo sapeva benissimo.

Alfonso Signorini spiega perché la porta rossa è blindata

Nel corso della puntata di lunedì 15 febbraio del GF Vip, Alfonso Signorini ha smascherato Tommaso Zorzi. In particolare, il conduttore ha chiarito una vicenda su cui molti si stavano interrogando. I concorrenti sono assolutamente liberi di andare via in qualunque momento dal reality show pagando, naturalmente, delle penali. Tuttavia, quando venerdì scorso Zorzi provò ad andare via, trovò la porta rossa bloccata. Tutti si chiesero per quale ragione la produzione avesse deciso di blindare l’uscita e nella puntata di ieri è giunta la verità.

Il presentatore, infatti, ha detto che per questione di sicurezza quella porta esterna è sempre bloccata. Questo serve per proteggere i concorrenti nel momento in cui vanno a dormire. Il conduttore ha detto che, così come tutti di notte chiudono le proprie porte d’ingresso a chiave, la stessa cosa accade anche per quella della casa più spiata d’Italia.

Tommaso Zorzi sapeva tutto

Alfonso Signorini, però, ha svelato anche un’altra cosa che ha messo un po’ in cattiva luce Tommaso Zorzi. Nel dettaglio, infatti, il giornalista ha detto che i concorrenti sono perfettamente consapevoli di questa cosa. Per tale ragione, quando Tommaso ha provato ad uscire, sapeva che non avrebbe potuto farlo da quella porta lì. Se fosse stato intenzionato davvero a lasciare il reality show, infatti, il ragazzo avrebbe dovuto adoperare le uscite laterali.

Dunque. questo chiarimento ha messo in cattiva luce il giovane, il quale pare abbia voluto dare luogo solo ad una sceneggiata. Tale confessione, inoltre, è stata fatta dopo la proclamazione del terzo finalista, il quale è risultato essere proprio Tommaso. Se questo retroscena fosse emerso prima, chissà se il pubblico si sarebbe espresso sempre nello stesso modo.