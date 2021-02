GF Vip, gaffe di Pupo, spoilera ai concorrenti l’inizio di Sanremo 2021, gelo in studio (VIDEO)

Durante la puntata del 15 febbraio del GF Vip, Pupo ha commesso una gaffe in quanto ha spoilerato ai concorrenti l’inizio del Festival di Sanremo. Come tutti i telespettatori sapranno, i protagonisti del reality show devono vivere in un contesto completamente ibrido in cui non sono ammesse informazioni che provengono dall’esterno.

In casa non dovrebbero conoscere neppure l’orario reale, tuttavia, questa regola è stata aggirata in più modi. Per queste ragioni, dunque, le parole che il cantante si è lasciato scappare hanno sorpreso sia i presenti in studio sia i telespettatori. Vediamo cosa è accaduto.

La gaffe di Pupo su Sanremo

Dopo essere stata eliminata dalla casa del GF Vip, Maria Teresa Ruta è tornata dai suoi ex coinquilini per avere un confronto diretto con loro. La donna ha parlato soprattutto con Stefania e Tommaso, i due che l’hanno delusa maggiormente. Al termine del dibattito, però, è intervenuto Pupo, il quale ha commesso una gaffe svelando ai concorrenti l’imminente inizio del Festival di Sanremo. Nello specifico, il cantante ha esortato la Ruta a non dare più peso a tutte queste dinamiche che hanno causato la sua eliminazione dal gioco.

Dato che tra due settimane il festival della canzone italiana comincerà, lei potrebbe invitare nuovamente Francesco Baccini a casa sua e risolvere la questione in modo semplice. L’uscita di Pupo, chiaramente, voleva essere una battuta in merito a tutte le vicende che si sono venute a creare tra la showgirl e il cantante, tuttavia, le sue parole non hanno generato l’ilarità sperata. (Clicca qui per il video)

I commenti dei telespettatori del GF Vip

Il conduttore è rimasto di stucco dinanzi le dichiarazioni del suo opinionista, sta di fatto che dopo qualche secondo di smarrimento ha accennato una piccola risatina. I concorrenti, invece, si sono guardati un po’ perplessi, forse perché si sono resi conto della gaffe commessa da Pupo su Sanremo. In questo modo, infatti, tutti hanno scoperto che la competizione si svolgerà tra quindici giorni.

Su Twitter, subito dopo l’uscita del cantante, è scoppiato il caos. Moltissimi utenti hanno commentato l’accaduto reputando l’intervento dell’opinionista un ennesimo buco nell’acqua. Per molti, infatti, lui non è assolutamente adatto a ricoprire questo incarico in quanto le sue battute sono sempre infelici e non riescono a generare l’ilarità da lui sperata. I più severi lo hanno anche pesantemente insultato dandogli dello “scemo”.