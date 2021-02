GF Vip, Alessia Marcuzzi difende Giulia Salemi e fa un appello: “Viene sempre pugnalata alle spalle” (FOTO)

Alessia Marcuzzi fan del Grande Fratello Vip 5

La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha una fan d’eccezione: Alessia Marcuzzi. La conduttrice de Le Iene Show infatti, sin dall’inizio del reality show di Canal5 ha immediatamente svelato le sue preferenze. La Pinella spesso dice la sua su quello che accade durante le puntate, ad esempio quando le è partita la ship per il bacio di Tommaso Zorzi ed Andrea Zenga.

Nelle ultime ore, però, l’ex padrona di casa del GF e dell’Isola dei Famosi è intervenuta per prendere le difese di Giulia Salemi. Ricordiamo infatti, che l’influencer italo-persiana è stata nominata da quasi tutti gli inquilini del loft più spiato d’Italia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto la professionista Mediaset.

La Pinella prende le difese di Giulia Salemi

Attraverso una serie di messaggi sul suo profilo ufficiale Twitter, Alessia Marcuzzi si è domandata per quale motivo gran parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5 si sono schierati contro Giulia Salemi.

“Ma posso sapere perché ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene sempre pugnalata alle spalle. Io non la vedo vittima, la vedo solo spaesata. Qual è la sua colpa? Non capisco… spiegatemi”, ha scritto la conduttrice de Le Iene Show sul noto social network. (Continua dopo il post)

Ma posso sapere perche’ ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene sempre pugnalata alle spalle. Io non la vedo vittima, la vedo solo spaesata. Qual’e’ la sua colpa? Non capisco… spiegatemi.#gfvip #giulia — Alessia Marcuzzi (@lapinella) February 16, 2021

L’appello di Alessia Marcuzzi su Twitter

Ma lo sfogo di Alessia Marcuzzi non è terminato qui. Sempre su Twitter, la conduttrice Mediaset ha scritto: “Tommaso e Giulia stanno facendo pace! Questo è il live della pace, quindi cari zorzando, prelemi, rosmello, fornello, pretello, zelletta, mollett. Per tutti è arrivato il momento di aggregarsi. Basta con sta guerra!”.

Le parole utilizzate da quest’ultima hanno ricevuto il pieno appoggio dai numerosi fan della Salemi, ma è stata aspramente criticata da altri utenti web. La Pinella ha concluso il suo intervento così: “Forse non seguo la diretta, avete ragione, ma a me fa tenerezza scusate. Ho capito che qui si entra in un terreno minato dei vari fans quindi mi ritiro nel lettone”. Ecco i post in questione:

Tommaso e Giulia stanno facendo paceeeee!!!!! Guardateeeee ❤️❤️❤️❤️#GFvip — Alessia Marcuzzi (@lapinella) February 16, 2021

Questo e’ il live della pace, quindi cari zorzando, prelemi, rosmello, fornello, pretello, zelletta , molletta….e’ arrivato il momento di aggregarsiiiiii 💪

Basta con sta guerra!#GFvip — Alessia Marcuzzi (@lapinella) February 16, 2021

Forse non seguo la diretta, avete ragione, ma a me fa tenerezza scusate.

Ho capito che qui si entra in un terreno minato dei vari fans quindi mi ritiro nel lettone😂😂😂#GFvip — Alessia Marcuzzi (@lapinella) February 16, 2021