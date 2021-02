Federica Panicucci con le dita fasciate a Mattino 5: “Ho avuto un incidente domestico” (FOTO)

La puntata odierna di Mattino 5, quella di martedì 16 febbraio, è cominciata in un modo un po’ insolito in quanto Federica Panicucci si è mostrata con le dita fasciate. I suoi opinionisti si sono immediatamente preoccupati e le hanno chiesto delucidazioni in merito a quanto accaduto.

Lei ha provato a rassicurare tutto spiegando di stare bene, tuttavia, non ha potuto fare a meno di confessare di aver avuto un brutto incidente. Questo la spingerà ad avere queste bende per diverso tempo. Ecco cosa è successo.

Perché Federica Panicucci aveva le dita fasciate

Federica Panicucci ha esordito nella puntata odierna di Mattino 5 con le dita fasciate. La donna aveva due dita della mano destra e tre della sinistra completamente bendate e la cosa non è passata certamente inosservata. Specie Raffaello Tonon, il quale era in studio in qualità di opinionista per commentare le dinamiche che di lì a poco si sarebbero trattate, non ha potuto fare a meno di guardare con curiosità la donna. Lei, allora, sentendosi osservata, ha chiesto ironicamente per quale ragione il suo ospite la stesse fissando.

Lui, allora, ha rivolto la sua attenzione alle mani della presentatrice e lei ha spiegato la situazione. Federica ha ammesso che avrebbe preferito dire di essersi procurata quelle ferite per aver giocato a pallavolo, ma purtroppo non è così. La conduttrice ha avuto un incidente domestico abbastanza significativo che le ha procurato delle ferite ad alcune dita di entrambe le mani.

Il chiarimento a Mattino 5

Durante il chiarimento, la padrona di casa di Mattino 5 ha rivelato di aver vissuto certamente dei momenti migliori, tuttavia, l’importante è che stia bene. Ad ogni modo, Federica Panicucci si è scusata anticipatamente con i suoi telespettatori in quanto ha ammesso che dovrà stare con le dita fasciate per diverso tempo. Anche nelle prossime messe in onda, infatti, la protagonista dovrà portare queste bende.

Malgrado siano poco estetico mostrarsi in tv in questo modo, purtroppo, non può fare altrimenti. Tonon si è molto dispiaciuto per quanto accaduto alla donna e le ha mostrato tutta la sua solidarietà. Ad ogni modo, dopo aver effettuato questo chiarimento, l’attenzione si è spostata sulle tematiche da affrontare in puntata per quanto riguarda la cronaca. Nello specifico si è dibattuto sul giallo di Bolzano e sulle ricerche del corpo di Peter Neumair.