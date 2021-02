DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 17 febbraio: Can indaga su Yigit

Terzo appuntamento settimanale di DayDramer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDramer – Le Ali del Sogno, la popolare serie tv turca con Can Yaman e Demet Ozdemir come protagonisti assoluti. Al momento Mediaset ha deciso di sospendere gli appuntamento in prima serata, quindi lo sceneggiato ambientato ad Instanbul è disponibile solamente nella fascia pomeridiana, quella precedentemente occupata da Il Segreto di Puente Viejo.

Cosa accadrà nella puntata in onda su Canale 5 nella giornata di mercoledì 17 febbraio 2021? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia rivelano che Sanem continuerà ad avere delle difficoltà a scrivere il romanzo richiesto dagli Stati Uniti. Mentre Can ordinerà a CeyCey di fare delle ricerche sul passato di Yigit. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa vedremo nel prossimo appuntamento.

Sanem in difficoltà, Can fa indagare su Yigit

Le anticipazioni della seconda parte dell’episodio 123 di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su Canale 5 mercoledì 17 febbraio 2021, rivelano che Sanem non riuscirà proprio a trovare la giusta ispirazione. Nel dettaglio, la giovane aspirante scrittrice per terminare il suo romanzo sta trovando una serie di difficoltà. A quel punto alla Aydin le verrà in mente di pubblicare il suo diario segreto, proprio quello che contiene i dettagli e i ricordi più importanti della sua storia d’amore con Can Divit.

Tuttavia, proprio per l’importanza di questi contenuti, la sorella più piccola di Leyla sa perfettamente che non potrebbe mai renderli pubblici. Infatti, dovrà chiedere il permesso al fotografo. Intanto, il buffo Ceycey sarà incaricato dal suo datore di lavoro di portare avanti un’indagine molto segreta per scoprire il vero passato di Yigit, fratello di Polen che vuole conquistare a tutti i costi Sanem. Cosa scoprirà di lui? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca.

Sospese le puntate serali di DayDreamer – Le Ali del Sogno: il motivo

Ricordiamo che la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno in prima serata su Canale 5 salterà martedì 16 e martedì 23 febbraio 2021 a causa delle partite di Champions League.

Al momento, quindi, non sappiamo ancora quando potrebbe tornare in onda nel serale sulla rete ammiraglia Mediaset. Inoltre, è possibile vedere tutti gli episodi in streaming oppure il giorno seguente tramite il portale gratuito Mediaset Play.