Il Paradiso delle signore trama 18 febbraio: Marta fa una proposta a Beatrice, Giuseppe si licenzia

Nella puntata di giovedì 18 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Marta avrà scoperto alcune informazioni su Vittorio e Beatrice. La donna, però, non si accontenterà di quanto appreso e chiederà a suo marito ulteriori dettagli.

In casa Amato, intanto, si respirerà un clima sempre più teso. Giuseppe deciderà di abbandonare il lavoro e questo inasprirà ancor di più i conflitti con Salvatore. La figlia di Umberto, nel frattempo, rimarrà piacevolmente colpita dal modo di lavorare di Beatrice e le farà una proposta inattesa.

Trama 18 febbraio: Giuseppe lascia il lavoro

La trama della puntata del 18 febbraio del Paradiso delle signore rivela che Marta scoprirà da Pietro che Beatrice e Vittorio si conoscono da ragazzini. Tale informazione genererà un certo turbamento per la protagonista. Per tale ragione, la donna interrogherà suo marito allo scopo di strappargli da bocca qualche informazione in più sull’argomento. Nel frattempo, la famiglia Amato si troverà a vivere un momento parecchio turbolento. Giuseppe, infatti, deciderà di lasciare il lavoro come portiere notturno.

A seguito di una discussione avuta con il capo, infatti, l’uomo deciderà di mollare tutto. La sua decisione, però, inasprirà ancor di più il rapporto con il figlio Salvatore. I due, infatti, si troveranno ad avere un’altra discussione molto accesa. Anche con Agnese, purtroppo, i conflitti e le incomprensioni non mancheranno. Ludovica, invece, riuscirà a farsi parzialmente perdonare da Adelaide.

Marta fa una proposta a Beatrice al Paradiso delle signore

La contessa, infatti, deciderà di concederle un’altra possibilità e le chiederà di organizzare un importante evento al circolo facendo le veci di Fiorenza Gramini. Questa sarà l’occasione perfetta che il Mantovano coglierà al volo per fare pressioni sulla Brancia. Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 18 febbraio, ci sarà una difficile situazione da gestire. Dora si troverà a dover fare i conti con un ordine sbagliato e questo genererà un certo turbamento tra i presenti.

Beatrice, allora, prenderà le redini della situazione e gestirà in modo egregio tutta la questione. Marta assisterà alla scena e rimarrà piacevolmente colpita dal modo in cui la cognata di suo marito sia in grado di gestire situazioni del genere. Per tale ragione, contro ogni aspettativa, la moglie di Vittorio deciderà di fare una proposta assolutamente inattesa alla sua inconsapevole rivale in amore. Di cosa si tratterà? Lo scopriremo nelle prossime puntate.